Arrangøren, GSMA, kom seint onsdag kveld ut med en pressemelding der de forteller at Mobile World Congress i Barcelona er avlyst. Dette er første gang på 33 år at denne største årlige samlingen av mobilbransjen har måttet legge på røret.

I en uttalelse skriver GSMA-sjef John Hoffman at det er hensynet til sikkerhet og helse i Barcelona og vertslandet Spania, som gjør at GSMA kansellerer MWC Barcelona 2020.

– Umulig å gjennomføre

– Den globale bekymringen for utbruddet av koronaviruset, frykt for å reise og andre hendelser, gjør det umulig for GSMA å gjennomføre arrangementet, skriver han.

GSMA har selvsagt vært i tett dialog med byens ledere, som Hoffman sier respekterer og forstår beslutningen. Samtidig lover Hoffman at GSMA og Barcelonas myndigheter vil fortsette å jobbe sammen fram mot MWC Barcelona 2021 og framtidige versjoner av arrangementet.

GSMA er mobilbransjens mektigste organisasjon og har 750 operatører og nær 400 bedrifter i økosystemet rundt teleoperatørene som medlemmer. GSMA arrangerer også årlige arrangementer i Shanghai og Los Angeles i tillegg til den største i Barcelona.

De store trakk seg

Avgjørelsen kommer direkte etter at de fem store operatørene BT, Deutsche Telekom, Vodafone og Orange tidligere torsdag i et felles møte bestemte seg for å droppe årets mobilmesse i Barcelona.

Før dette var LG første større selskap som kom med beskjeden om at de valgte å droppe årets messe. Virkelig fart i avlysningene av reiser til Barcelona ble det da en av de aller største og viktigste utstillerne, Ericsson, valgte å avlyse sin deltakelse.

De ble etterfulgt av Nokia, Samsung, Sprint, AT&T, Facebook, NTT Docomo, Sony og Amazon. Til sammen rundt 50 selskaper hadde gitt beskjed om at de ville droppe årets arrangement før GSMA tok avgjørelsen om å avlyse arrangementet som ventet over 100.000 besøkende og rundt 2500 utstillere.

I Norge ga Ice beskjed i går, onsdag, om at de ikke ville dra til Barcelona. Avlysningen rammer nå alle de som hadde planlagt tur til Barcelona, blant andre utstillerne på den norske paviljongen, som er organisert av Innovasjon Norge.