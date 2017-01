Standardiseringsorganisasjonen W3C kunngjorde i forrige uke at den har godkjent en ny, offisiell webstandard som heter Webmention.

Enkelt fortalt handler den om at et nettsted A automatisk blir varslet dersom et nettsted B har lenket til en webside på nettsted A.

La oss si at Anders skriver et innlegg i bloggen sin. Dette oppdages av bloggeren Berit, som skriver et eget innlegg som en respons til Anders' innlegg. I blogginnlegget lenker Berit til innlegget til Bjørn.