Møt skaperen av TU Medias nye tegneserie: – Det mangler ikke på nerdegener

Leserne har talt: Da vi besluttet å pensjonere Dilbert, spurte vi samtidig om hvilken tegneserie dere ønsket som erstatning. Mange gode forslag kom inn, og aller flest stemmer sanket norske Dunce.

Dunce er allerede godt etablert i den norske tegneseriefloraen, der serieskaper Jens K. Styve har delt mer enn 1400 striper. Serien gikk seirende ut av Dagbladets seriekonkurranse i 2016, fikk Pondus-prisen i 2017 og Sproing-prisen i 2019. Dunce-bøkene er dessuten oversatt til fransk og spansk.

Selvbiografisk

– Det skal bli gøy å kommunisere med teknisk kompetente lesere, sier Jens K. Styve. – Hvis jeg for eksempel har en AI-spøk veldig få tar, kan den kanskje fungere her.

Han snakker av erfaring: En nerdete tilnærming kan ha sine utfordringer i et massemarked.

Serieskaperen: Jens K. Styve. Foto: Nicolas Tourrenc

–Jeg tegnet en stripe hvor AI-roboten regner på hvor mange binders den kunne lage av atomene til hovedpersonen i serien. Dette refererer til en teori av den AI-orienterte filosofen Nick Bostrom, men det var kanskje ikke så mange som tok akkurat den.

Dunce er en delvis selvbiografisk serie, der hovedpersonen Jens K karrer seg fast i tilværelsen med alle pliktene og utfordringene som følger med voksenlivet. Han driver et lite webbyrå sammen med torsken Børge, og er fraskilt pappa til en gutt. Sentral i serien er også hunden Brego.

– I tillegg prøver en AI-robot å presse seg inn som et fullverdig familiemedlem. Roboten gjorde sin entré i 2017, og den utvikler seg i takt med AI-teknologien. Mens den startet med å være irriterende og irrelevant, og mest varsle om bursdager og sånt, holder den nå ChatGPT-nivå og har i tillegg fått en følelsesmodul innstallert.

Natur og teknologi er kjernetematikk i Dunce.

– Nå prøver roboten å skvise ut hunden som menneskets beste venn, og klarer det nesten. Roboten har mange kvaliteter som spesielt gutten setter pris på, ikke minst er den sterk på faktakunnskap. Første feide med hunden endte med at kontakten til roboten ble trukket ut, men vi får se etter hvert... Kunstig intelligens blir stadig mer anvendelig.

Begynte med Commodore 64

Jens K. Styve beskriver seg selv som en teknologinerd, og det har han vært lenge.

– Jeg har programmert siden jeg var liten, begynte med maskinkode på Commodore 64 på 80-tallet, så det mangler ikke på nerdegener. Jeg føler meg hjemme hos Digi.

Hovedpersonen i Dunce, Jens K, driver et lite webbyrå, og virkelighetens Jens K var partner i et byrå i Tromsø i 12 år.

– Kontormiljøer er noe de fleste kjenner til, og er et fint univers å jobbe med, hvor det er enkelt å trekke inn nye figurer og å spille på kjente episoder.

– Dunce har en del til felles med Lunch?

– Helt klart. Børge (Lund, red. anm.) var veldig viktig for meg i starten av stripekarrieren, og han har etter hvert skapt så mye at jeg noen ganger må sjekke om han allerede har brukt opp ideene mine, spesielt fra kontormiljøer.

– Du har en hund og en AI-robot som sentrale karakterer i serien, og kompisen til hovedpersonen er en torsk. Blir mennesker for begrensende?

– En tegneseriestripe er et veldig knapt format, og da er det takknemlig å kunne bruke noen surrealistiske, metaforiske elementer. Derfor funker det bra at kompisen til hovedpersonen er en fisk og at hunden er intelligent og snakker. Selv et wienerbrød som ligger igjen på bordet kan kommentere, og dermed bryte realismen.Det fungerer som en snarvei til å fortelle mer på liten plass.

– Hvordan utviklet du din karakteristiske strek?

– Jeg har bakgrunn fra undergrunnstegneserier på 90-tallet, og har senere forsket litt på hva som er en bra stripe. Tommy og Tigeren og Knøttene er etter min mening selve kremen av seriestriper, og de har helt klart inspirert meg. I tillegg tar jeg med inspirasjonen fra ungdomsårene. Miks av min smak, innen kunst, litteratur, film og tegneserier kommer nok til uttrykk. Jeg er veldig glad i tegnehåndverket.

Fra og med mandag 13. mars kan du kose deg med en daglig Dunce-stripe på digi.no.