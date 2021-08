Motorola Defy tåler mye juling, men er ingen vinner på spesifikasjoner

Mobilprodusenten Motorola går nye veier for å hente kunder. Det er noe alle mobilprodusenter tenker på når den ville veksten av smarttelefoner flater ut og dipper nedover.

Motorola gjør det ved å inngå et strategisk samarbeid med Bullitt Group, som står bak de særdeles solide Cat-telefonene. Slike egenskaper skal nå smitte over på Motorola-telefoner, men merket skal bestå.

Robust

Som Cat-telefonen skal nye Motorola Defy henvende seg til dem som trenger en ekstra solid telefon og til dem som er lei av høye regninger for å bytte knuste skjermer og annet.

Statistikken sier at én av tre mobilbrukere har måttet gjennomføre store reparasjoner de siste tre årene. Det vanligste er knust skjerm og chassis dekket av glass, men også inntrengning av vann er en hyppig utgiftspost. Det meste kan jo repareres for penger, men det kan også være at det er et problem å være uten apper og informasjon mens den repareres.

Defy skal være navnet på de robuste modellene Motorola vil lansere.

Tåler mye

Her får du selvfølgelig ikke en metallmobil dekket av glass. I stedet kommer telefonen i en solid plastkasse som ikke så lett glipper ut av hånden. For å tåle bøying og vriing, når du for eksempel sitter på den, trenger den en svært solid kasse. Denne har hele to kasser. En inni den andre. Motorola kaller dette for armerte kasser som rommer den vitale elektronikken. Skulle vann og ytre krefter komme seg inn i den ytterste, er det enda et fysisk hinder for å komme inn til de vitale organene i denne telefonen.

Skjermen er dekket av det tøffeste glasset som finnes, i den såkalte Gorilla Glass Victus-varianten. Til forskjell fra andre mobiler er dette mye tykkere. 0, 7 mm skal sørge for ripe- og støtsikkerhet om noe treffer glasset.

Telefonen blir grundig testet. Den slippes 1,8 meter ned på en stålplate fra en rekke vinkler. Den skal tåle vann og støv og er IP68-klassifisert. I tillegg takler den amerikanske militære spesifikasjoner som beskriver tålegrenser for vibrasjoner, termiske sjokk, tromling, oppskraping og så videre. Det betyr at telefonen skal virke lenge fra minus 25 til pluss 55 grader.

Det er også tenkt på vannsikkerhet – vanntette membraner skal forhindre vanninntrengning.

Ingen toppmodell

Når all robustheten er på plass, er det dessverre lite igjen til andre spesifikasjoner. Om man ser bort fra batteriet, da, som er på saftige 5Ah. Som lades raskt opp med den medfølgende 20 watt-laderen.

Hovedkameraet er det sikkert ikke noe å si noe på, men de andre imponerer ikke Foto: Motorola

Hovedkameraet er greit nok, med en oppløsning på 48 MP som kombineres (binnes) ned til 12 MP. En blenderåpning på f/1,7 gir god lysstyrke. Men så er det slutt på godsakene. Et 2 MP makrokamera, en 2 MP dybdesensor og en 8 MP selfie-foreviger foran får ikke hårene til å reise seg i begeistring.

Det gjør heller ikke prosessoren og minnet. En Qualcomm SD662 og 4 GB/64 GB er, skal vi si, moderate greier. Til gjengjeld har den port for microSD. Det er bra. Skjermen, godt beskyttet som den er, er en 6,5 tommers LCD-skjerm på 1600x720 punkter.

Ingen løfter om nye Android-generasjoner

Telefonen kommer med Android 10, men Motorola lover at en oppgradering til versjon 11 kommer veldig raskt. Kanskje den vil støtte 12, men det er ikke avgjort. Mange lover godt med nye versjoner i dag, så her er det rom for forbedringer. Heldigvis loves det tre år med sikkerhetsoppdateringer.

Telefonen har en blanding av Googles eget grensesnitt og et lag av Motorolas egne forbedringer.

Som de fleste billige telefoner har den en 3,5 mm analog lydport. Bra for alle som har kablede hodetelefoner.

Telefonen er tilgjengelig i Norge fra 15. september og skal koste 3290 kroner. Det er litt mer enn en reparasjon av en knust telefon. Kanskje noe å tenke på?