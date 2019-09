Motorola tjener penger igjen – her er de nye mobilene de lanserte på IFA

IFA, BERLIN (digi.no): Motorola, som kan skrive sin historie tilbake til 1928, er igjen en faktor å regne med på mobiltelefoner. Ikke på toppmodeller, ennå, men på velutstyrte rimelige modeller i det billige og midtre segmentet. Det Lenovo-eide selskapet, som ble kjøpt fra Google i 2014 har hatt noen tøffe år hvor pengene rant ut av kassa.

– Nå tjener vi penger igjen, sier Motorolas europasjef Antony Barounas til Digi. Selv om det er Motorolas mobiler han jobber med, ligger stillingen hans under Lenovo Mobile Business Group.

– Motorola kom for sent til den bølgen som begynte med smarttelefonen og vi har brukt mye tid og eksperimentering på å finne vår rolle i dette markedet. Det har kostet mye penger.

Motorola One Zoom: For litt over fire tusenlapper får man en mobil med særdeles gode spesifikasjoner. Men ikke det siste i mobilprosessor. Foto: Motorola

Barounas mener det ikke var noen oppskrift på suksess å være eid av Google. Google er et programvareselskap og det ble smått med synergieffekter. Når Lenovo overtok ga det mye mer mening.

– Motorola er nå en viktig del i Lenovo. Vi står sterkere sammen når vi skal adressere det nye markedet for alt som er smart. Det å ha topp ekspertise på både Windows og Android er et stort konkurransefortrinn for begge deler av virksomheten. Det gjorde det mulig for oss å lansere verdens første telefon med 5G i det amerikanske markedet, sier han.

Midtsegmentet

Det er det midtre segmentet av mobilmarkedet Motorola har konsentrert seg om, eller det som ifølge Barounas ligger på 150 til 300 dollar. Med norske ører høres det veldig billig ut.

– Markedet i Norge kan ikke sammenliknes med resten av Europa. Dere kjøper jo veldig dyre telefoner, sier han og avslører at han vet litt om norske mobilpreferanser.

Det at Motorola er billige nå betyr ikke at de har tenkt å slå seg til ro i dette segmentet. De skal oppover for å konkurrere med de store, men de har ingen hast. I fremtiden vil det komme både avanserte modeller med 5G og foldbare telefoner, men da skal de ha bredt seg ut mer i dagens segment.

– Hvor raskt vi kommer med mer avanserte telefoner handler om komponentpriser. Vi har tid til å la dem synke før vi lanserer, smiler han.

Motorola One

Motorola E6 Plus: Med en pris på godt under to tusen har denne nykommeren det de fleste trenger i en mobiltelefon. Foto: Motorola

Motorola G-telefonene har vært med å bygge opp merket igjen. Nå kommer Motorola One som er litt dyrere modeller. Spesielt One Zoom, som ble introdusert på IFA, har Barounas håp til. Det er en telefon med fire kameraer på baksiden der det fjerde er et 5 MP dybdekamera for å gi bokeh-effekter. Hovedkameraet er på 48 MP med optisk stabilisering som, om ikke lyset er veldig bra, tar 12 MP bilder med fire og fire piksler. Her finner vi også et 16 MP vidvinkelkamera med 117 graders utsyn og et 8 MP kamera med 3X optisk forstørrelse. Selfie-kameraet på forsiden har en sensor på 25 MP.

Motorola er ikke alene med slike spesifikasjoner, men med en norsk pris på 4190 kroner med en 4/128 GB minnekonfigurasjon og 4 Ah batteri når den kommer i slutten av måneden er det nok den billigste. Da får man også en 6,4 tommers OLED-skjerm med fingeravtrykkleser i skjermen, og til og med 3,5 mm analogport.

Man kan enten ha to SIM-kort i telefonen eller et SIM-kort og et MicroSD-kort for å få mer lagringsplass.

Billig, billig

På IFA lanserte også selskapet en veldig billig smarttelefon, Motorola E6 Plus. For 1590 kroner får du en helt grei telefon med 6,1 tommers LCD-skjerm, et 13 MP kamera pluss og et 2 MP dybdekamera bak og et 8 MP kamera foran, fingeravtrykkleser bak, et 3 Ah batteri og 4/64 GB minne. Ikke verst.