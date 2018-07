Mozilla følger i Googles fotspor og skroter Windows-kompilator

Mozilla-utviklere bytter kompilator for Windows-utgaven av nettleseren Firefox. Det innebærer en overgang fra Microsoft Visual C++ (MSVC) til fri programvare-alternativet Clang.

Dette er en stor og etterlengtet milepæl går det frem av en kunngjøring i utviklerforumet.

En kompilator er en applikasjon som oversetter eller kompilerer kildekode skrevet i ett eller flere programmeringsspråk til et kjørbart program på datamaskinen.

I første rekke gjelder overgangen den eksperimentelle nightly-utgaven av Firefox, men på sikt er målet en overgang også for den offisielle utgivelsen av nettleseren.

Det gjenstår blant annet å få på plass støtte for optimaliseringsteknikker som LTO (link-time optimization) og PGO (profile-guided optimization).

Venter økt ytelse

Utviklerne ser blant annet fram til at det skal bli enklere å integrere Rust-kode i prosjektene, samt også ytelsesfordeler, i hvert fall på sikt.

– Akkurat nå er ytelsen et blandet bilde. Den er opp på noen tester og ned på andre. Straks vi får på plass støtte for LTO og PGO forventer jeg at Clang gir oss en merkbart bedre ytelse, skriver Mozilla-utvikler David Major.

Bidrag fra Google, Microsoft og mange andre

Nyheten føyer seg i rekken av andre programvareprosjekter for kryss-plattform utvikling som har tråkket opp løypa. Det inkluderer Google som i våres tok i bruk Clang for Windows-utgaven av Chrome.

Google står bak vesentlige deler av utviklingen som muliggjorde dette, men også Microsoft har bidratt med viktig kode, skrev Arstechnica den gangen. Selskaper som Apple, Sony, Intel, ARM og AMD er også kjente bidragsytere til Clang-prosjektet.

Firefox har siden starten i 2004 vært et åpen kildekode-prosjekt med utgivelse av nettleseren til en rekke plattformer, blant annet Linux, Mac og Windows.

Det er enklere for et prosjekt som lager programvare til mange plattformer å forholde seg til én og samme kompilator. Blant annet fordi utviklerne da kan unngå eller redusere mengden med kompilator-spesifikk kode.