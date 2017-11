Mozilla lanserte ny versjon av Firefox. Og den holder hva de lover - knuser enkelt Chrome

Tirsdag lanserte Mozilla ny versjon av Firefox som de hevder skal være raskere enn Googles Chrome-nettleser. Firefox Quantum skal ifølge Mozilla laste inn blant annet Googles søkemotor raskere enn konkurrenten Chrome gjør.

– Dette er den definitivt største moderniseringen vi har gjort siden vi lanserte Firefox 1.0 i 2004, skriver selskapet i en bloggpost på eget nettsted.

Mye, mye raskere

Mozilla hevder at Firefox Quantum er over dobbelt så rask som Firefox var for seks måneder siden.

Selskapet har bygd en helt ny nettlesermotor, og pakket det hele inn i nytt og penere design.

Den nye motoren er skrevet i Rust og C++, med Rust som hovedspråk, og kommer med en rekke nye egenskaper.

Programvaren kan blant annet splitte prosesseringen over flere prosessorkjerner. Mozilla-ansatte har fikset flere hundre små feil som skal ha gitt en rekke ytelsesforbedringer.

60 prosent mindre ram enn Chrome

Den nye nettlesermotoren skal sørge for at Firefox Quantum bruker mindre minne enn tidligere versjoner av Firefox, men også de de nyeste versjonene til konkurrentene. Mozilla hevder at den nye versjonen bruker rundt 30 prosent mindre minne enn Chrome.

Med tre faner oppe på undertegnedes PC bruker den nye versjonen av Firefox rundt 100 megabyte – eller 60 prosent – mindre minne enn det Chrome gjør.

Nettselskapet har også utsmykket den nye nettleseren med nytt grensesnitt som skal sørge for at den ser og oppfører seg likt på alle plattformer.

I tillegg til overhaling av motor og grensesnitt har det også kommet noen nyttige funksjoner som standard i den nye nettleseren.

Flere tekniske løsninger

Blant annet finnes det nå innebygde skjermdumpsmuligheter og sporingsblokkering. Det er også stor mulighet for brukerstyrt modifisering av grensesnittet.

Foreløpig er den Firefox Quantum tilgjengelig på Windows, Mac og Linux – men versjoner for Ios og Android er ventet å komme ganske snart.

Ifølge Mozilla vil gamle nettlesertillegg slutte å fungere med nye Quantum.

I dag finnes det 19 000 slike tillegg til eldre Firefox-versjoner.