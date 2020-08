Mozilla varsler masseoppsigelser – 250 ansatte mister jobbene sine

Utviklingskontoret i Taipei i Taiwan blir nedlagt. I tillegg blir rundt 60 medarbeidere overført til nye team, som ledd i en restrukturering.

Årsaken er at selskapets økonomi er påvirket av covid 19-pandemien med et betydelig bortfall av inntekter, ifølge en kunngjøring fra administrerende direktør Mitchell Baker.

– Selv om vi har vært åpne med de ansatte om behovet for endringer, inkludert sannsynligheten for oppsigelser siden i vår, så var det ikke enklere i dag når disse endringene ble reelle. Jeg ønsker desperat at det var andre måter å sette Mozilla opp for langsiktig suksess med å bygge et bedre internett, skriver Baker.

Mindre til utviklerverktøy

Han understreker at de berørte er både «ekte mozillianere» og dyktige profesjonelle med høy kompetanse og engasjement.

Baker har også publisert eposten som Mozilla sendte ut internt til staben tidligere på tirsdag. Her går de nærmere inn på hva omstillingen vil bety i praksis. En satsing på brukeropplevelsen i Firefox vil blant annet gå på bekostning av reduserte investeringer på andre områder.

Utviklerverktøy, interne verktøy og utvikling av plattformfunksjonalitet er noe av det de vil bruke mindre tid og penger på.

Sluttpakkene som tilbys vil variere i ulike land, men vil som et minimum tilsvare ordinær lønn ut kalenderåret. Mozilla skal også etablere en egen jobbsøkerportal med åpning 17. august, der ansatte som mister jobbene sine kan få hjelp til å finne nytt arbeid andre steder.

Google-kontrakt ennå ikke fornyet

Samarbeidet med Google, som betaler for at søkemotoren er standardvalget i nettleseren Firefox, har lenge vært Mozillas klart største inntektskilde.

Historisk har denne avtalen stått for nærmere 90 prosent av inntektene deres, men avtalen som utløper i november i år er ennå ikke blitt forlenget, skriver nettstedet Zdnet.

Stadig synkende popularitet har over tid preget Firefox, som ifølge fersk statistikk fra Statcounter har en markedsandel på 4,26 prosent mot Safaris 16,65 prosent og Chrome klart i tet med 65,89 prosent.

Netmarketshare har som alltid litt andre tall, men ser vi på juli-statistikken deres for desktop-nettlesere, så ligger Firefox på en andreplass med 7,83 prosent, hakk i hel følger Microsoft Edge med 7,04 prosent. Google Chrome får 68,81 prosent i denne oversikten.