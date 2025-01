Mr Beast vil kjøpe Tiktok

Youtube- og Tiktok-stjerne Jimmy Donaldson, også kjent som MrBeast, ønsker å kjøpe TikTok, skriver CNN.

Dette etter at USA har pålagt den kinesiske eieren ByteDance å selge minst halvparten av aksjene i selskapet til en amerikansk eier. Gjør de ikke det kan videotjenesten bli sperret i USA. Denne uken har president Trump utsatt tidsfristen i 75 dager.

Donaldsons advokat sier til CNN at hans klient og en gruppe investorer står klare til å legge inn bud på tjenesten. Ifølge en video Donaldson postet på Tiktok nylig skal han ha hatt et møte med «en masse millardærer» og er klar for å tilby Bytedance penger for en ukjent andel av selskapet.

CNN skriver at en av investorene i gruppen er Jesse Tinsley, administrerende direktør i Employer.com. Resten av gruppen hevdes å bestå at velbemidlede enkeltpersoner og institusjonelle investorer.

Flere skal være interessert

Flere andre skal også være interessert. Kinesiske myndigheter skal ifølge Wall Street Journal vurdere å la Elon Misk kjøpe hele eller deler av selskapet.

En annen investorgruppe kalt «The People’s Bid for TikTok» bestående av profilerte amerikanske milliardærer skal også være interessert.

Tiktok er en kontroversiell tjeneste flere steder. I USA er bekymringene knyttet til at et kinesisk selskap behandler personopplysningene til 170 millioner amerikanere, muligheten for overvåkning, og potensialet til å benytte plattformen til desinformasjon og feilinformasjon.

Det er lignenende bekymringer rundt Tiktok i Norge.