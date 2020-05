München vingler videre. Åpen kildekode inn i varmen igjen

Nye koster har overtatt styringen i Tysklands tredje største by, og i en ny koalisjonsavtale (på tysk) mellom sosialdemokratene og de grønne heter det at byen skal basere seg på åpne standarder og fri programvare med åpen kildekode-lisens der som det er teknisk og økonomisk mulig. Dette skriver blant annet ZDNet.

Hovedbegrunnelsen er å unngå framtidig leverandøravhengighet.

Offentlige penger, offentlig kode

Fri og åpen kildekode-lisensiert programvare skal ifølge avtalen være et kriterium i framtidige anbud, og avvik fra dette prinsippet må rettferdiggjøres. All kildekode skal offentliggjøres så sant den ikke inneholder personlige eller konfidensielle data. Bak dette ligger prinsippet «offentlige penger, offentlig kode». Det nye byrådet skal styre i seks år.

Münchens valg av IT-plattformer har vært en gjenganger også i den internasjonale IT-prosessen. Allerede i 2005 var München den første storbyen til å beslutte at mange av de Windows-baserte datamaskinene til byen skulle erstattes med systemer basert på Linux og annen åpen kildekode-programvare. Dette skjedde riktignok først i 2006, etter tre år med diskusjoner og pilottesting.

Windows-utrullingen

I 2014 ble det en ny koalisjon av politikere som fikk makten i München. Disse bestilte en undersøkelse fra Accenture hvor det i rapporten gikk fram at mellom 18 og 28 prosent av de offentlige IT-brukeren i byen slet med programvareproblemer som skulle kunne løses ved å velge Microsoft Windows og Office i stedet.

Dette førte til at bystyret i 2017 besluttet å gå tilbake til Microsoft-baserte systemer igjen. Ifølge ZDNet kom det anklager om skittent spill etter avgjørelsen i 2017, blant annet knyttet til at Microsoft på denne tiden besluttet å flytte sitt tyske hovedkontor til nettopp München.

Det er uklart om dette førte til noe. Den nye utrullingen av Windows i München skal ifølge nyere prognoser være fullført ved utgangen av 2021.

Det er trolig ikke slik at overgangen til Windows og andre proprietære systemer nå vil bli stoppet. Men kontrakter om IT-systemer har begrenset varighet, og i neste runde kan det dermed være klart for mer åpen kildekode-baserte systemer igjen. Da skal et sentralt stikkord være digital suverenitet. Også på mer sentralt nivå i Tyskland er det flere som mener at myndighetene er for avhengige av IT-leverandører som Microsoft.