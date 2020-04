Musearm? Her er ti snarveier på tastaturet for deg som bruker Gmail

Mange vanlige databrukere vet at det finnes snarveier på tastaturet i for eksempel Office-programmene. På PC har mange av oss CTRL + S (lagre), CTRL + C (kopier) og CTRL + V (lim inn) som innarbeidede reflekser i Word eller andre programmer som bruker disse snarveiene. De er nærmest for standarder å regne.

Du kan bruke akkurat det samme prinsippet i et av verdens mest populære epostprogrammer: Gmail – selv om du befinner deg i en nettleser og ikke i et skriveprogram.

Utfordringen er enkel: Du må lære deg de viktigste snarveiene. Så sant du bruker standardinnstillingene, kan du nemlig ikke få noe ut av CTRL+S eller CTRL+N (for å lage nytt dokument).

Aller først må du slå på hurtigtaster i Gmail. Det gjør du i Innstillinger, hvor du kan klikke av for Hurtigtaster på og deretter lagre valget nederst i innstillingene.

I Gmail trenger du ikke taste CTRL-tasten som du er vant med fra Word eller andre programmer, for å bruke snarveiene. I hovedsak skal du taste én tast for å bruke snarveien på tastaturet.

Derimot er det viktig at du vet hva tabulatortasten er, og hvor den befinner seg: Ytterst til venstre på andre rad på hovedtastaturet. Med trykk på tabulatortasten vil du vanligvis bevege deg fra et element til det neste, avhengig av hvor i programmet du befinner deg. Det er lurt å kjenne godt til hvordan denne tasten fungerer i forskjellige programmer!

1. c: Lag ny e-post

Når du skal skrive en ny melding, taster du ganske enkelt c, og du får opp en ny melding. Da er det bare å skrive inn mottakeren og så bruke tabulatortasten for å komme til emnefeltet og deretter meldingsfeltet.

2. CTRL + Enter: Sende e-post

Er e-posten ferdig skrevet? Du slipper å gripe til musa og lete etter Send-knappen. Bruk CTRL-tasten og Enter-tasten (noen av oss kaller det gjerne for Return-tasten), og e-posten er sendt.

3. #: Slett e-posten

Vil du kvitte deg med meldingen du mottok eller samtalen som er avsluttet? Bruk hashtag-tasten (skift-tasten og 3) og du sender den aktive eposten rett til søppelbøtta, der den slettes for godt etter 30 dager.

4. e: Arkiver e-posten

Om du er som meg og vil ha færrest mulig meldinger i innboksen, vil du gjerne arkivere en del e-poster. Om du bare sender dem til det store Gmail-arkivet, holder det å taste e for å arkivere meldingen.

5. v: Legg e-posten i mappe og flytt fra innboksen

En del av oss lager mapper i Gmail, med varierende suksess. Vil du legge en e-post i en mappe, og samtidig flytte den fra innboksen, starter du med å taste v. Deretter begynner du å skrive inn mappenavnet. Du kan forflytte deg i mappestrukturen som kommer opp, ved hjelp av piltastene. Til slutt taster du Enter når riktig mappe er markert.

6. r: Svare på e-posten

Om du trenger å svare, kan du enkelt taste r (for reply), og begynne å skrive meldingen din. Hvis du har aktivert den, settes signaturen også riktig inn.

7. a: Svar alle mottakere

Hvis du virkelig må svare alle mottakerne av denne e-posten (en funksjon du bør være sparsommelig med), gjør du det med a-tasten (all).

8. f: Videresend e-posten

Om du vil sende e-posten videre til andre, kan du taste f (for forward) og deretter taste inn adresser og sende som vanlig (CTRL og Enter).

9. s: Merk e-posten med stjerne

En måte å holde oversikt over viktige e-poster, er å merke dem med en stjerne. Denne merkingen slår du av og på ved å taste s (star).

10. /: Søk i e-posten

De fleste av oss drukner i e-post, og uten et søk er det som regel vanskelig å finne noe. Bruk skrå-tegnet (skift-tasten og 7) for å aktivere søkefeltet.

Det finnes veldig mange flere snarveier i Gmail. Men det er mye viktigere å huske ti snarveier du har bruk for, enn 25 som sjelden er til nytte. Lær deg for all del flere hvis det sparer deg for musarm – og kanskje også litt tid.