– Det kan bli en del av granskingen, bekrefter talsperson for EU-kommisjonen Thomas Regnier på spørsmål fra NTB på kommisjonens daglige pressekonferanse i Brussel.

– I en pågående gransking kan nye ting komme til overflaten og kan potensielt bli en del av granskingen, sier han.

– Falsk nyhet

Innlegget på X viser et bilde av Støre i samtale med Bill Gates. Over bildet er det satt inn sitater fra Støre om at det er bekymringsfullt at Musk blander seg inn i europeisk politikk.

De to hendelsene har imidlertid ingen ting med hverandre å gjøre. Saken ble først omtalt av Nettavisen.

– Dette er falske nyheter, konstaterte statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) ved Statsministerens kontor overfor avisen.

– Statsministerens uttalelser om Musk kom i Politisk kvarter på NRK, mens møtet med Gates, som var for en god stund siden, handlet om globalt helsearbeid. Falske nyheter er ødeleggende for en god offentlig diskusjon og en trussel mot demokratiet, sier Thoner.

Innlegget til Musk er så langt sett av minst 12 millioner og delt mer enn 31.000 ganger.

Gransking

I desember 2023 innledet kommisjonen en formell gransking av X for mulige brudd på DSA. Den pågår fortsatt.

Regnier bekrefter overfor NTB at også brudd på regelverket som gjelder land som ikke er EU-medlem, kan bli gransket.

– Loven om digitale tjenester gjelder i EU. Men saker fra andre land som har en systemisk effekt eller en systemrisiko, eller som setter våre samfunn eller demokratiske prosesser i fare, kan tas i betraktning innenfor rammen av den nåværende saksgangen, sier han.

– Spredning av desinformasjon, ulovlig innhold eller forsterkning av visse narrativer er en del av den nåværende etterforskningen mot X. Det kan jeg bekrefte, sier talspersonen.

Avviser Meta-anklager

Kommisjonen avviser samtidig beskyldninger fra Meta-sjef Mark Zuckerberg om at EU driver med sensur gjennom DSA.

– Vi avviser resolutt alle anklager om sensur fra vår side, slo kommunikasjonssjef Paula Pinho fast på pressekonferansen.

Zuckerberg har også nylig kunngjort at Meta dropper uavhengig faktasjekk av innlegg. I stedet skal det innføre et system der andre brukere kan merke innlegg som villedende – slik X har.