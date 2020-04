Musk nekter alle ansatte å bruke Zoom

Elon Musk nekter alle ansatte i SpaceX å bruke Zooms videokonferansetjenester. Selskapet deaktiverte tidligere denne uka tjenesten i nettverket i hele konsernet. Det skriver Reuters.

– Vi skjønner at mange av dere bruker dette verktøyet i konferanse– og møtevirksomhet. Vær så snill, bruk heller epost, tekstmeldinger eller telefon som alternative kommunikasjonsmetoder, skriver selskapet i en epost datert 28. mars.

Selskapet har nærmere 6 000 ansatte, og er en av de største kontraktørene for NASA. Nettopp derfor forbyr SpaceX all Zoom-bruk, i frykt for at både forretningshemmeligheter og USAs sikkerhet skal komme i spill.

Ikke kryptert

Mandag denne uken advarte også Federal Bureau of Investigation sine ansatte ved Boston–kontoret mot å bruke Zoom. Det skjedde etter at FBI ble gjort kjent med at uvedkommende invaderte en videomøtekanal som ble brukt i regi av en amerikansk skole.

The Intercept hadde tirsdag en artikkel hvor de avslørte at gratisversjonen av Zoom ikke har ende–til–ende–kryptering, selv om det amerikanske selskapet oppgir at tjenestene er kryptert på eget nettsted.

En talsperson for selskapet innrømmer overfor The Intercept at påstandene er korrekte:

– Per nå er det ikke mulig å aktivere E2E–kryptering for Zooms–videomøter. Zoom–videomøter bruker en kombinasjons av TCP og UDP.

– TCP–forbindelser bruker TLS, og UDP–forbindelser er kryptert med AES, ved å bruke en nøkkel som er forhandlet fram over en TLS–forbindelse, forteller talspersonen.