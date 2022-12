Musk sier «misforståelse» med Apple er ryddet av veien

Den amerikanske forretningsmannen Elon Musk sier han har oppklart en «misforståelse» med Apple om Twitter-appens tilgjengelig i App Store.

Musk har beskyldt Apple for å fjerne mesteparten av sine annonser fra Twitter etter at han tok kontroll over selskapet. Han har også hevdet at Apple truet med å fjerne Twitter-appen fra sin nettbutikk App Store uten noen nærmere forklaring.

Musks tirade mot Apple tidligere i uken kom samtidig som flere store tech-selskaper tok en pause med sine annonser på Twitter, et utslag av uro over hvordan Musk ville håndtere kontrollen over hva som blir lagt ut.

Men onsdag sendte Twitter-, Tesla- og SpaceX-sjefen en kort video fra Apple-hovedkvarteret i California og bekreftet at han hadde snakket med Apple-sjef Tim Cook.

– Det var en god samtale. Blant annet ryddet vi opp i misforståelsen om at Apple skulle fjerne Twitter fra App Store. Cook gjorde det klart at Apple aldri vurderte å gå til det skrittet, sier Musk.

Annonseinntekter på nett er Twitters eneste store inntektskilde, og selskapet er svært utsatt for markedsjusteringer, som at flere firmaer nå holder igjen på sine annonser som en reaksjon på Musks tilnærming til innholdskontroll og hans credo «absolutt ytringsfrihet», uansett fra hvem og om hva.