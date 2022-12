– Bør jeg trekke meg som sjef for Twitter, spør Musk i en avstemningspost på nettopp Twitter. Brukerne kan ganske enkelt svare ja eller nei.

I løpet av en time hadde rundt 3,6 millioner stemt – 58 prosent av dem for at han skulle gå av. Musk har foreløpig ikke sagt hvordan selskapet skal styres og hva hans rolle skal være dersom han «taper» avstemningen.

– Vær forsiktig med hva du ønsker deg, du kan ende med å få det, skriver Musk videre. Når en bruker kommenterer at han tror Musk allerede har en ny toppsjef klar og i stedet vil være styreformann og tvitrer, svarer Musk:

– Det er ingen som vil ha jobben, som faktisk kan holde Twitter i live. Det finnes ingen arvtaker.

Det har stormet rundt både Twitter og Musk – verdens rikeste mann – siden han kjøpte det sosiale mediet for 44 milliarder dollar. En rekke ansatte har blitt sagt opp. Musk selv har til dels detaljstyrt virksomheten, og nylig ble flere journalister stengt ute. Ifølge Musk var dette midlertidig og fordi de hadde brutt regler om å dele informasjon om hvor andre befinner seg.

Mange har truet med å forlate Twitter etter at Musk tok over, og flere av dem har gjort alvor av truslene. Da det søndag også ble forbudt å lenke til en del andre sosiale medier – særlig til konkurrerende tjenester – var det dråpen som fikk begeret til å renne over for mange.