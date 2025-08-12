Musk vil saksøke Apple over App Store-rangering

– Apple oppfører seg på en sånn måte at det er umulig for noen andre KI-selskaper enn Open AI å nå førsteplass i App Store, som er et klart brudd på reglene mot monopol. xAI kommer til å ta umiddelbare rettslige skritt, skriver Musk i et innlegg på X.

Han la ikke fram noen beviser for påstanden. Verken Apple, Open AI eller xAI har besvart Reuters' forespørsler om kommentar.

OpenAIs chatbot Chat GPT ligger på førsteplass over gratisapper i Apple Store i USA, mens xAIs chatbot Grok ligger på femteplass. Chat GPT ligger også på topp i Google Play Store, ifølge Sensor Tower.

Apple og Open AI har inngått et samarbeid som gjør at Chat GPT er installert i Iphone-er, Ipad-er og Mac-er.