MWC i Barcelona kan bli avlyst på grunn av virusfrykt

Årets viktigste internasjonale arrrangement for mobilbransjen, MWC i Barcelona, er truet av virus. Ifølge Capacity Media skal arrangøren GSMA ta en avgjørelse om eventuelt å avlyse konferansen innen fredag denne uken. GSMA her foreløpig ikke bekreftet disse opplysningene.

I tillegg til LG og Ericsson føyer stadig nye selskaper seg til lista over selskaper som ikke kommer til Barcelona 23. – 27. februar. Sist ut er Amazon, Nvidia, Intel, NTT Docomo og Sony. Ryktene svirrer om at også andre av de store utstillerne vurderer å trekke sin deltakelse.

Operatører bestemmer seg sammen

Fem ledende europeiske operatører, BT, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica og Vodafone, har allerede dannet en komité for å bestemme hvorvidt de vil delta på arrangementet.

Mobilmessen i Barcelona har de siste årene trukket til seg over 100.000 besøkende fra mer enn 200 land.

Huaweis stand på MWC 2019. Hvis MWC 2020 ikke blir avlyst i år, vil selskapet i større grad bruke europeiske ansatte på sine utstillinger. Foto: Kurt Lekanger

Kinesiske selskaper som stiller ut på messen har naturlig nok litt ekstra utfordringer, fordi det er begrensninger og frykt rundt folk som har vært i Kina. Derfor har mange sendt sine folk til Barcelona 14 dager i forveien, for å sikre at de ikke er bærere av viruset. Tanken er at om de skulle være bærere av viruset, vil de bli syke før messen og ikke delta. I tillegg til dette har enkelte kinesiske selskaper meldt at de i større grad enn tidligere vil benytte europeiske ansatte på utstillingene. Det gjelder blant annet aktøren som pleier å bruke størst areal, kinesiske Huawei.

Foreløpig norsk deltakelse

Inside Telecom har vært i kontakt med de norske netteierne og Innovasjon Norge, som organiserer den norske paviljongen under MWC.

Anders Krokan i Telenor. Foto: Martin Phillip Fjellanger

Kommunikasjonsdirektør Anders Krokan i Telenor skriver i en epost til Inside Telecom at Telenor følger situasjonen nøye, og lytter til råd fra blant andre myndigheter og WHO.

– Vi er i tett dialog med GSMA. Slik vi vurderer situasjonen nå, opprettholder Telenor sentrale deler av vårt opprinnelige Konferanse program, men har gjort noen justeringer, primært som følge av endringer fra andre aktører, skriver Krokan mandag.

Hans kollega i Ice, kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson, sier de planlegger å være til stede.

Henning Lunde i Telia Norge sier de ikke vil ha mange ansatte på plass i Barcelona. De siste årene har de kun sendt 1-2 personer, og slik er planen også i år.

Ingen virus-henvendelser foreløpig

Innovasjon Norge organiserer den norske paviljongen under Mobile World Congress.

Direktør for Innovasjon Norges kontor i Madrid, Grethe Bergsland, skriver i en epost til Inside Telecom at de foreløpig ikke har fått noen henvendelser fra norske selskaper angående koronaviruset.

Fra messegulvet i 2019. Foto: Håvard Fossen

Når vi spør om de har fått noen henvendelser fra selskaper som er bekymret for virus, svarer hun slik:

– De fleste som deltar på MWC har booket i lang tid i forkant, så det er ikke vanlig at vi mottar henvendelser fra nye selskaper som vurderer deltakelse så tett opp til messen. For øvrig følger vi situasjonen nøye og følger råd fra UD, spanske myndigheter og arrangøren GSMA. Disse rådene videreformidler vi til utstillerne når det er relevant, skriver Bergsland.