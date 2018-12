Mye brukt virtualiseringsverktøy har fått flere forbedringer

Like før jul kom Oracle med en første helt nye versjonen av det åpen kildekodebaserte virtualiseringsverktøyet VirtualBox siden juli 2015.

VirtualBox 6 inkluderer en rekke nyheter. Blant annet loves det langt bedre støtte for høyoppløste skjermer (HiDPI), brukergrensesnittet har fått en skikkelig ansiktsløft, noe som inkluderer både enklere og kraftigere oppsett av virtuelle maskiner og applikasjoner.

Det følger med et eget filbehandlingsverktøy for utveksling av filer mellom verts- og gjestesystemer.

3D

Støtten for 3D-grafikk i gjestesystemer basert på Windows, Linux eller Solaris skal ha fått en større oppdatering. Det loves også bedre støtte for surroundlyd-høyttalere tilknyttet vertssystemet.

Nytt er også et verktøy for å montere vbox-avbildninger i MacOS, slik at brukerne kan få direkte tilgang til gjestediskene fra verten. I tillegg skal det nå være støtte for å eksportere virtuelle maskiner fra VirtualBox og over til Oracle Cloud Infrastructure.

Det er nå også mulig å bruke Hyper-V som en reserve for kjøring av virtuelle maskiner i VirtualBox på Windows-verter.

En oversikt over disse og flere andre nyheter, finnes på denne siden.

VirtualBox 6 kan lastes ned til Windows, MacOS, Solaris og ulike Linux-distribusjoner fra denne siden.

Utvidelse

Installer utvidelsespakken fra Preferences-valgene i VirtualBox. Skjermbilde: digi.no

Mange vil nok også ha glede av å installere VirtualBox Extension Pack 6.0, som blant annet gir VirtualBox støtte for blant annet USB 2.0 og 3.0, diskkryptering og webkamera.

Pakken kan lastes ned fra denne siden. Den kan installeres blant annet fra Preferences-valgene i VirtualBox, slik som vist på bildet til høyre.

