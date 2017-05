Mye penger å spare på å velge riktig abonnement. Slik bruker du vår nye mobilkalkulator

Vi i Digi.no har laget en kalkulator som skal gjøre det enklere for bedrifter å finne det billigste mobilabonnementet til sine ansatte.

Gå til kalkulatoren for billigste mobilabonnement for bedrifter »

Grunnen til at vi begynte å jobbe med en egen mobilkalkulator for bedrifter, er at vi så at mange bedrifter er lite bevisste når det gjelder valg av mobilabonnement. Vi tror rett og slett at mange bedrifter «kaster penger ut av vinduet». Samtidig håper vi at en slik kalkulator vil kunne bidra til økt konkurranse i markedet, ved å gjøre det lettere for bedriftene å søke opp og finne de rimeligste abonnementene til sitt bruk.

Og det er ingen tvil om at prisforskjellene er store. For mens Ice nå tar 129 kroner for et abonnement på 1 GB, tar Telia og Telenor henholdsvis 279 kroner og 379 kroner. Trenger du 10 GB er Oyatel billigst med 298 kroner, mens Ice tar 449 kroner og Telenor og Telia henholdsvis 548 og 549 kroner.

Hvilket abonnement som er billigst for din bedrift vil altså avhenge av sammensetningen av brukere med stort og lite databehov. Vi har derfor laget kalkulatoren slik at du enkelt skal kunne spesifisere antall brukere med lite, middels eller stort databehov.

Slik bruker du kalkulatoren for billigste mobilabonnement

Det er enkelt å bruke kalkulatoren for billigste mobilabonnement.

Når du kommer til forsiden av kalkulatoren starter du med å velge hvor mange ansatte det er i bedriften i feltet øverst til høyre. Kalkulatoren vil da automatisk vise en liste med de billigste abonnementene.

Trykker du på plusstegnet ved siden av navnet på operatøren vil du få opp detaljert informasjon om hvordan abonnementet er satt sammen. Før du gjør det kan det imidlertid være en fordel å selv definere hvor mange småbrukere, vanlige brukere og storbrukere du har i bedriften. Det gjør du ved å trykke plusstegnet ved siden av «Oppgi månedlig forbruk».

Start med å legge inn hvor mange ansatte dere er i bedriften.

Under «Oppgi månedlig forbruk» legger du inn antall brukere i tre ulike kategorier, samt hvor mye data disse maksimalt skal kunne bruke. Her kan det lønne seg å ta en kikk på mobilfakturaene for siste måned for å få en pekepinn. Stort sett er rikelig med ringeminutter og SMS-er inkludert, så det er størrelsen på datapakken som er viktigst.

Legg inn maks dataforbruk for småbrukere, vanlige brukere og storbrukere.

Tips: Vi anbefaler at du velger abonnementer uten bindingstid. Kryss derfor av for «Uten binding» under «Nødvendige funksjoner». Trenger bedriften skybasert sentralbordløsning og svarsystem krysser du også av for «Mobilt bedriftsnett». Prisen for dette er ikke inkludert i prisene som dukker opp i listen, men krysser du av vil du ikke få opp abonnementer hvor dette ikke er en mulighet.

Vi gjør oppmerksom på at mange operatører i noen tilfeller kan tilby enda bedre priser enn det som fremgår av kalkulatoren. Ta gjerne kontakt med operatøren for å be om tilbud.

PS: Oppdager du feil eller mangler ved kalkulatoren vil vi gjerne høre om det. Send en e-post til tips@digi.no for å tipse oss.