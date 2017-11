Myndighetene ber Telenor skru ned nettprisen

Myndighetene har undersøkt prisbetingelsene for dem som leier nett av Telenor og kommet fram til at de ender opp med negative marginer, skriver Dagens Næringsliv. Det innebærer at de ikke kan tjene penger, verken i privat- eller bedriftsmarkedet.

– En effektiv konkurrent kan ikke tjene penger med negative marginer, sier avdelingsdirektør Irene Åmot i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom har sendt brev til Telenor med varsel om å redusere leieprisene. Selskapet har frist til 5. desember med å svare.

Telenor mener nettleietakerne får priser de kan leve av og sier deres egne kontroller viser at de som kjøper plass i nettet ikke havner i en marginskvis.

Sist gang Nkom sendte selskapet varsel knyttet til nettleie, ble det oppdaget en unøyaktighet i modellen, og varselet ble trukket, sier kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor.

– Om det er tilfelle nå vet vi ikke før vi har gjennomført analysen. Når det gjelder selve marginskvistesten mener vi og andre aktører at den er komplisert og vanskelig å forstå, sier hun.

