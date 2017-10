Mysteriet løst: Derfor henger det en dataport under setene på trikken

Forrige uke dukket det opp en interessant tråd på Reddit Norge. Brukeren 804R la ut et bilde av en rusten port som stakk ut av et plastdeksel under et av setene på trikken, med teksten «Noen som vet hva de er til?».

Spørsmålet er legitimt. For hvorfor er det egentlig en dataport på et offentlig transportmiddel, åpent tilgjengelig for alle og enhver?

Teoriene på nettstedet var mange. Enkelte mente det var en diagnostisk port lignende den vi har på biler. Andre sluttet seg til en sandkasse-teori.

Sandkasse-teorien

Trikketypen på bildet - SL-95 - har nemlig sandapparater som strør i sporene for å oppnå høyere friksjon ved bremsing.

Løsningen kom blant annet i medienes søkelys i 2015. Den gang var problemet at trikkene mistet kontakt med metallet i skinnene, og dermed jordingen, på grunn av nettopp sand i skinnene.

«Det er en CGA/EGA port for å få tilgang til kameraet som måler sandnivået i sandkassa. Alle seter med sandapparater har en sånn», hevdet brukeren kve87.

EGA-standarden ble utviklet av IBM på 80-tallet, og ble etterhvert gjort overflødig av den mer kjente VGA-standarden med 15 pins. I likhet med porten på bildet har EGA 9 pins-tilkobling, og en Reddit-bruker hevder han har en trikkefører-kamerat som bekrefter dette.

– Stemmer ikke

Sandkasse-teorien er spennende, men uriktig, ifølge Sporveien Trikken. De har ansvar for den tekniske driften av trikkene i Oslo.

– Stemmer det at porten brukes til å lese nivået i sandkassen?

– Nei. Det er feil, svarer Geir Vuolab, teknisk sjef i Sporveien i en epost.

– Porten ga tilgang til logg og software på trikken via et eget passordbeskyttet brukergrensesnitt.

Nærmere bestemt kunne man koble seg på trikkens datamaskin - en CCU for å blant annet lese av feilmeldinger.

Sannheten er altså nærmere en generell diagnostisk port - en dataport -, enn en sandkasse-spesifikk løsning.

Grensesnittet er RS 232 - forgjengeren til USB, og en port som nok var mer vanlig sent på 90-tallet da disse trikkene ble designet.

Geir Vuolab antar at porten er plassert der den er - åpent tilgjengelig for alle - på grunn av «minimal kabelføring og enkel montering».

Har du sett en rar boks, en gammel port eller et annet teknisk mysterium? Legg ved et bilde og send tips til tips@digi.no så kontakter vi de riktige personene for deg.

Dekslene henger igjen, men selve portene ser ut til å være fjernet på de fleste SL-95-trikkene. Foto: Erlend Tangeraas Lygre

Porten skal egentlig ikke være der

Da digi.no tok turen til trikkene for å undersøke portene var de umulige å finne. Det eneste som sto igjen var plastdekselet som tidligere huset dataportene.

De aller fleste portene har nemlig blitt fjernet, da de til stadigheter ble utsatt for fysisk skade. Porten på bildet er en av få som står igjen, og som egentlig også skulle vært fjernet.

– Hvorfor har dere fjernet portene?

– Porten ble koblet fra da det var en del utfall grunnet fysiske skader. Vi klarer oss fint uten porten, men det krever nå noe demontering for å få samme tilgang, forklarer han.