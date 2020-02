Nå beholder vi mobilene våre i nesten tre år

Stiftelsen Elektronikkbransjen la onsdag formiddag frem salgstallene for det norske forbrukerelektronikkmarkedet i 2019. Statistikken omfatter en rekke ulike kategorier, fra mobiltelefoner, PC-er, hodetelefoner og TV-er til hvitevarer som vaskemaskiner og robotstøvsugere.

Tallene viser at det totalt sett ble et rekordår for elektronikkbransjen, med en omsetning på 36,03 milliarder kroner – opp fra 35,44 milliarder i 2018. Dette betyr at veksten omtrent følger konsumprisindeksen fra 2018 til 2019 på 1,8 prosent.

Stadig flere kjøper toppmodellene

Nordmenn kjøper for tredje år på rad færre mobiltelefoner enn året før. Omsetningen i mobilmarkedet faller imidlertid mindre i 2019 enn antallet skulle tilsi.

Det ble i 2019 solgt 1,7 millioner mobiltelefoner i Norge, mot 1,8 millioner i 2018 – en nedgang i antall enheter på 6 prosent. Nordmenn har imidlertid en tendens til å velge toppmodellene – som har blitt dyrere – og dermed faller ikke omsetningen i dette markedet med mer enn 3 prosent, til 9,9 milliarder kroner.

– Nordmenn liker å kjøpe flaggskipmodellene, og det gjør også at vi beholder mobilene lenger, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Elektronikkbransjen.

Ottemo forteller at vi nå beholder mobilen i snitt i 32,6 måneder – som betyr at gjennomsnittlig levetid for en mobiltelefon i dag er godt over 2,5 år. For ett år siden beholdt vi mobilen i 31,4 måneder.

Dette er en temmelig stor endring sammenlignet med for noen år siden, da vi ifølge Ottemo byttet mobiltelefon hver 18. måned. Det er også forskjeller i hvem som bytter mobil oftest. Mens kvinner beholder samme mobil i nesten 34 måneder, kjøper menn ny telefon hver 31,5 måned. Det er også de yngste forbrukerne som skifter mobil oftest. Mens personer under 30 år har telefonen i snitt litt over to år, bytter personer over 50 mobiltelefon etter rundt tre år.

Strømmetjenester gir boost for nettbrett

Nettbrettsalget har gått ganske tregt i mange år, men 2019-tallene viser at trenden nå har snudd litt. Mens det ble solgt 523.000 nettbrett i 2018, endte salget på 546.000 i 2019.

– Vi tror dette kommer av at stadig flere strømmetjenester har fått offlinefunksjoner som lar deg laste ned og ta med innhold for eksempel når du skal ut og fly, sier Ottemo.

Nettbrettomsetningen endte på nesten to milliarder kroner.

Stadig større TV-er

Omsetningen av TV-er er ganske flat, som den har vært i flere år. Faktisk med en ørliten nedgang på 3 prosent i antall, til 365.000. Det kompenseres ved at vi kjøper større og dyrere modeller.

55-tommere har en tredjedel av totalmarkedet, men går litt tilbake fra 41 prosent i 2018. Grunnen er at vi virkelig har fått øynene opp for store TV-er. 65-tommere økte og sto for 18 prosent av omsetningen. Enda større TV-er – i hovedsak 75-tommere – utgjorde fem prosent. Det betyr at den norske snitt-TV-en nå har krøpet over 60 tommer. I USA, hvor alt er stort og flott, venter bransjen at snittet kryper over 50 tommer i løpet av et par år.

91 prosent av TV-ene vi kjøpte i fjor hadde 4K-oppløsning. Det er ikke så merkelig, men TV-er med HD finnes nesten ikke å få kjøpt lenger, med unntak av de aller minste modellene – og de selges det ikke så mange av.

Vi strømmer 4K-innhold

Så hvordan får vi da tak i 4K-innhold? Jo, strømmetjenester er svaret – og de elsker vi. 61 prosent av oss har Netflix, mens HBO øker til 32 prosent og TV 2 Sumo gjør et byks fra 17 til 23 prosent. Altså mer enn 100 prosent totalt, fordi mange koster på seg mer enn én tjeneste.

Den aller beste måten å se film i 4K med HDR er nok det nye Blue-Ray-formatet, men også det faller. Salget av spillere faller fra 30 000 til 23 000.

Når vi skal nyte strømmeinnholdet oppgir 90 prosent at de bruker TV-en. Men det er ikke den eneste plattformen. De som bruker PC og nettbrett faller litt, til henholdsvis 33 og 26 prosent, men mobiltelefonen øker som strømmeplattform til 27 prosent.

Dyrere hodetelefoner

Det er ingen overraskelse at hodetelefoner er svært populære. Faktisk økte markedet med 9 prosent til 960.000 enheter. Og de må gjerne koste. 16 prosent bladde opp mer enn 3000 kroner for hodepynten. Ikke alle kjøper trådløse hodetelefoner, selv om de utgjorde 77 prosent av alle solgte, en økning fra 66 prosent året før.

Elektronikkbransjen tror lydplanker med 9.1-lyd og Dolby Atmos kommer til å bli noe som vil vokse raskt dette året.

Smartklokkesalget økte med over 30 prosent

Det som kanskje er en overraskelse i årets statistikk er at salget av smartklokker øker med mer enn 30 prosent.

Stiftelsen Elektronikkbransjen skiller mellom smartarmbånd og smartklokker i sin statistikk, og bruker produsentenes egen kategorisering her. Skillet mellom mange av disse enhetene begynner imidlertid å viskes ut litt. Mens salget av smartklokker har steget kraftig, har salget av smartarmbånd stagnert.

Årsaken til den kraftige veksten i smartklokkesalget er ifølge Ottemo at det kommer stadig flere produsenter, og også at det som tidligere har vært rene treningsklokker nå har begynt å få smarte funksjoner – og dermed nå telles inn i smartklokkekategorien.

Totalt ble det solgt 650.000 smartklokker i 2019, opp fra en halv million i 2018.

Du finner all statistikken på Elektronikkbransjens nettsider.