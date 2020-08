Nå blir 5G-telefonene billigere. Vi har testet to av dem

Hvert tiende år kommer en ny mobilteknologi. Da er produktracet i gang. Mobilleverandørene er gjerne godt foran mulighetene til å bruke de nye nettverkene, men det hindrer dem ikke å flagge at det du trenger nå er en ny telefon med 5G. Slik var det den gangen 3G og 4G kom. Slik er det nå også. Som alltid begynner det med de kostbare modellene. Huawei var først, men som vi vet fikk de problemer med salget etter at amerikanerne forbød Google å levere tjenester til dem. Det har selvfølgelig Samsung hatt stor glede av. OnePlus og Nokia og flere andre har også kommet med 5G-telefoner. Stort sett har det vært dyrt. Til nå.

Billig 5G

Når sant skal sies er det ikke så mye du får ut av en 5G-telefon ennå. Har du kjøpt telefon uten 5G nylig, er det ingen grunn til å fortvile. Neste gang du skal bytte vil alle telefoner ha 5G.

Det at selv rimelige telefoner nå har dukket opp med 5G er et varsel om denne utviklingen. Vi har sett på nye OnePlus Nord og Motorola Moto G 5G Plus. Den billigste av Motorola-utgavene koster under 4000 kroner, mens den mest påkostede OnePlus-en nærmer seg 6000 kroner. Begge er på betryggende avstand fra toppmodellene som bikker godt over fem siffer.

Bare å se på prisen kan være villedende. Nord har mer RAM, betydelig mer minne og mer RAM om man går for den dyreste modellen. Stort sett er de ganske likt priset.

Rimeligere prosessor

Det er ikke bare priskutt som gjør de nye mobilene billige, selv om vi tenker at produsentene nøyer seg med lavere margin på disse telefonene enn toppmodellene.

Den mest iøynefallende forskjellen er på prosessorsiden. Mens toppmodellene konkurrerer om å ha den raskeste prosessoren som er å oppdrive, har disse den vi finner på hylla under. Begge kommer med en variant av Qualcomm SDM765 Snapdragon prosessor. Nord har fått den såkalte G-utgaven som er litt kjappere. Det kan vi se på ytelsestestene, selv om det ikke gir store utslag. Prosessorene er nok ganske mye billigere i innkjøp enn nye Snapdragon 865+ som er den vi finner i mange toppmodeller. Bortsett fra hos Samsung, som utstyrer sine nye kostbare modeller med den hjemmeavlede Exynos-prosessoren.

Mye likt

På papiret ser de to nye 5G-telefonene veldig like ut når man leser spesifikasjonene, men det er en del forskjeller når vi blar oss innover.

Til underholdning: Motorola Moto G 5G øverst har en 21:9-skjerm som kan vise spillefilmer uten svarte striper. Det er ikke nok til å oppveie for den fantastiske OLED-skjermen til OnePlus Nord. Foto: Odd Richard Valmot

Den viktigste, etter vår mening er skjermen. OnePlus Nord bruker en nydelig OLED-skjerm, mens Morotolaen nøyer seg med en LCD-skjerm. Det er verd å betale litt ekstra for å få OLED i denne kvaliteten.

Begge skjermene har en horisontal oppløsning på 1080. Mer enn nok, spør du oss. Skjermen til OnePlus-en er litt mindre. Den måler 6,44 tommer, mens Motorolaen strekker seg til 6,7 tommer. Det gjør den ved å ha et aspektforhold på 21:9 mot 20:9 på Nord. Det betyr også 2520 piksler i høyden mot 2400. Litt mer areal der i gården altså. Og formatet er ypperlig egnet til å ha to apper oppe samtidig.

Motorola Moto G 5G Foto: Odd Richard Valmot

Begge skjermene har en oppfriskingsfrekvens på 90 Hz, som gir mye mer flytende bevegelser når man surfer.

Ikke så sterkt glass

Med lav pris følger også billigere skjermbeskyttelse. Der Samsung Note20 Ultra nå har fått Gorilla Glass Vixen, altså utgave 7, så nøyer OnePlus seg med versjon 5 på Nord. Likevel skal de ha ros for at det ligger en plastfilm over skjermen ut av boksen. Den blir selvfølgelig raskt ripete, men beskytter godt før du trekker den av.

Motorola er helt nede på versjon 3. Lettere å skade skjermen her altså. På den annen siden er det glass både foran og bak på Nord, mens Motorola har en bakside i plast. Etter vår mening er det å foretrekke selv om det ikke er like eksklusivt, og du får lettere riper i plast. Men én flate mindre som kan knuses er bra.

Design

Utseendemessig er det lite annet enn høyden som skiller de to på forsiden. Skal vi pirke så er ramma på Nord ørlite smalere enn på Moto G 5G Plus. Da er det mer å ta tak i på baksiden. Lyseblått glassbelagt metall mot mørkeblått mønstret plast, som riktignok ikke føles som plast.

Hvem er vakrest i landet: OnePlus Nord har en ramme i plast, men baksiden er i vakkert glassbelagt metall. Motorola Moto G 5G er i plast. Kanskje ikek like vakker og mer utsatt for riper, men den knuser ikke. Foto: Odd Richard Valmot

Kameraene er en avlang kamerakloss mot avrundet firkant. Dette er smak og behag, men Nord ser litt mer eksklusiv ut i våre øyne. Begge telefonene skal tåle litt regn og fuktighet, men dette er ikke modeller du kan ta med deg når du bader.

Både OnePlus og Motorola holder seg tett opptil ren Google, men OnePlus klarer ikke å dy seg og modifiserer grensesnittet litt. De kaller det til og med Oxygen OS, som om det var et operativsystem. Det er det selvfølgelig ikke. Det gjør bare at de kan bygge inn sine egne forbedringer og skille seg litt ut, men langt fra så mye som f.eks. Samsung.

Masse strøm

Men Motorolaen kan slå tilbake med et battere på hele 5 Ah. Det gir telefonen en kondis som få andre. OnePlus Nord nøyer seg med 4,12 Ah. Ikke dårlig det heller, men ikke like utholdende.

På den annen side så kan Nord lade med 30 watt, mens Moto G 5G Plus topper på 20 watt. Ingen har mulighet til å reverslade andre enheter, som mange toppmodeller har.

Kameraer

Stolpe: På OnePlus Nord har selskapet flyttet stolpen med de fire kameraene til venstre for å skille den ut fra de to toppmodellene som nylig ble lansert. Foto: Odd Richard Valmot

I utgangspunktet ser kamerautrustningen veldig lik ut. Begge har et vidvinkelkamera på 48 MP som quadpiksler bildene til 12 MP, men som kan ta bilder i full oppløsning. Hovedkameraet på Nord er optisk stabilisert. Det er det ikke på Motorola.

Begge har også et 8 MP ultravidvinkelkamera og begge kan skilte med makrokameraer. Motorola har spandert 5 MP på sitt, mens OnePlus nøyer deg med 2 MP. Pussig nok er det motsatt på det fjerde kameraet som er et dybdekamera 5 MP på Nord og 2 MP på Moto G 5G Plus

Firkant: Motorola Moto G 5G har samlet kameraene i en firkant til venstre Foto: Odd Richard Valmot

På forsiden finner vi prisverdig nok to selfiekameraer på begge. Ett vidvinkel og et ultravidvinkel. På Nord finner vi et vidvinkelkamera på 32 MP, mens Moto G 5G Plus har et på 16. Det er mer enn nok og gir nok litt bedre mørkeegenskaper. Begge har et ultravidvinkelkamera i tillegg og det gir mening. Da slipper du å ta bilder med en selfiestang. Motorola har litt bredere ultravidvinkel enn OnePlus.

På videosiden kan begge ta opp i 4K.

Kameraytelse

Men så var det ytelsen da. Selv om kameraene ser like ut, er det forskjell.

Kameraene til OnePlus er rett og slett bedre. Bildene er nøytrale i fargene, mens mange av de vi tar med Motorolaen har et lite gulstikk og er mer preget av kompresjonsdefekter enn Nord. Men forskjellen er ikke enorm, og de som kjøper den rimeligere Motorolatelefonen vil nok bli fornøyd.

48 er ikke alltid 48

Moto: Hovedkameraet på Motorola Moto G 5G gjør en god jobb med ørlite gulstikk. Men det er dumt at man ikke kan utnytte sensorens fulle oppløsning under god lyd Foto: Odd Richard Valmot

Det er litt ergerlig at Moto G 5G Plus ikke lar deg utnytte alle de 48 megapikslene når lysforholdene ligger til rette. Den slår sammen fire og fire uansett og da kunne de like brukt ha spart seg bryet og brukt en 12 MP sensor. På Nord kan du velge å ta veldig høyoppløselige bilder med alle de 48 millionene.

Duell i mørket

Nord: OnePlus Nord har et ypperlig hovedkamera og man kan øke oppløsningen til 48 MP når lyset tillater det. Foto: Odd Richard Valmot

Fotografering i mørket er blitt en vanlig funksjon på de fleste telefoner. Begge disse klarer å fange opp det ørlille lyset i kottet vi testet i, og hvor øyet ikke klarte å se detaljer. Men det er en stor og svært viktig forskjell. OnePlus klarer å få en ganske anstendig bilde ut av det, mens Motorolaen bare presenterer grøt. Under vanlige, altså litt mindre dårlige lysforhold som krever nattmodus, er ikke forskjellen så stor.

Ingen tele

Ingen av disse kameraene har en telelinse. De må bruke de pikslene de har til å zoome seg inn og legge på med digital gjetning på toppen når vi tyner dem til maksgrensen som er 10X på Nord og 8X på Moto G 5G Plus. Det er tydelig at Nord klarer denne jobben bedre selv om sensorenes pikselantall er det samme. På tross av at maks zoom er langt utenfor komfortsonen til begge to så klarer Nord å hente inn litt mer detaljer.

Uansett. Om telefotografering er din greie, så ta heller en titt på telefoner med telelinse. Ingen ting slår optisk forstørrelse.

Makrovinner

Selv om OnePlus er bedre på de fleste bildene er det ett kamera som er mye bedre på Morotolaen. Makrokameraet gir full uttelling for at det har 2,5X flere piksler. Når vi zoomer inn på tekstilet i buksa så er forskjellen stor. Motorolaen gjør jobben.

Forskjeller

Produsentene har valgt ulike strategier for å lese fingeravtrykk. OnePlus bruker optisk avlesning gjennom skjermen som er kjent som en sikker teknologi. Motorola benytter en fingeravtrykkleser på siden i startknappen. Den virker kjappere, men er neppe like sikker.

Leser på siden. Motorola Moto G 5G har fingeravtrykkleseren i startknappen på siden. Det gir neppe like sikker avlesning, men den er veldig rask. Foto: Odd Richard Valmot

Stille: OnePlus Nord har en fysisk bryter som kan skru av lyden, alternativt bare ha vibrasjon. Foto: Odd Richard Valmot

Motorolatelefonen har dedikert en egen knapp på venstre side for å hente opp Google Assistant. Kan jo være greit, men det er mange andre måter å aktivere assistenten, så vi trenger neppe en ny.

På den annen side så har OnePlus sin vanlige fysiske glidebryter for å velge mellom stille, vibrér og ring. Det er også noe programvaren på Android gjør lett tilgjengelig på andre telefoner, men får vi valget så foretrekker vi den fysiske glidebryteren.

Begge telefonene har plass til to SIM-kort, men i Moto G 5G Plus kan du ha et microSD-kort i stedet for det ene. Det er selvfølgelig en fordel for alle som ønsker å oppgradere lagringsminnet på en billig måte. OnePlus krever at du investerer i en utgave med mer minne.

Kortene: Motorolatelefonen kan ha et microSIM-kort (t.v.). Alternativt to SIM-kort. OnePlus Nord kan ikke utvide lagringsminne t og kan bare ha til to SIM-kort Foto: Odd Richard Valmot

De som har et headset med ledning vil glede seg over at Motorola har beholdt den gamle 3,5 mm analogporten.

Dommen:

Det er OnePlus Nord som går seirende ut av denne kampen. Begge telefonene varsler en tid hvor 5G ikke skal koste noe særlig ekstra. Selv bortsett fra 5G er begge mye telefon for pengene.

Det er nok skjermen som mest av alt gjør at vi foretrekker Nord fremfor Moto G 5G Plus. Også kameraene er litt hvassere, utenom makrokameraet da. Men det spiller ikke hovedrollen.

Likevel bør den prisbevisste absolutt bør vurdere Moto G 5G Plus. Den tilbyr mye for pengene, og har sine egne styrker.

Det er kanskje OnePlus som risikerer mest ved å lansere Nord-modellen. Det er rett og slett ikke så mye mer du får om du bruker noen tusenlapper mer og kjøper en av de nye 8-modellene deres. De har vel tenkt at ved å droppe prisnivået så mye på 5G og samtidig tilby gode spesifikasjoner som OLED-skjerm så kan de vinne mye markedsandel og oppmerksomhet.

Karakterene tar også hensyn til prisen.

Pris Moto G 5G Plus med 6 GB RAM og 128 GB arbeidsminne: 4490 kroner (3 990 med 4 GB RAM og 64 GB arbeidsminne. Den utgaven bør du ikke kjøpe!)

Moto G 5G Plus: 8

Pris: OnePlus Nord med 8 GB RAM og 128 GB arbeidsminne: 4 690 kroner (5 690 med 12 GB RAM og 256 GB arbeidsminne)

OnePlus Nord: 9