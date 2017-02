Nå brukes smarte sensorer i angrep som svartlegger hele nettet. Norsk ekspert: – Dette er en massiv utfordring

En fersk rapport fra Kaspersky forteller om kraftig vekst i antall tjenestenektangrep (DDoS) i siste kvartal av 2016. Og bruken av tingenes internett-enheter (IoT) i denne type angrep blir stadig vanligere.

I løpet av det siste kvartalet har sikkerhetsekspertene vært vitne til en hel rekke store angrep. Blant annet ble Dyns domenekontrollsystemer slått helt ut. Noe som sørget for at internett gikk i svart over store deler av verden.

IoT-enheter slo ut Twitter og regjeringen.no

Store tjenester som Twitter, Spotify, Netflix og PayPal, knelte under presset av det kraftige angrepet. Hendelsen omtales som det første virkelig store IoT-angrepet.