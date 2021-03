Lettere å reparere knust mobilskjerm

Nå blir det lettere å reparere hvitevarer og skjermer

Nye EU-regler sikrer lettere tilgang til manualer og reservedeler for oppvaskmaskiner, kjøleskap og skjermer, men bare for profesjonelle reparatører. NGO påpeker at også ikke-profesjonelle burde ha rett til det.