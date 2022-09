Nå er Darth Vader enda mer maskin enn før

He's more machine, now, than man Obi-Wan Kenobi, Jedi-ridderen vender tilbake (1983)

I årevis har James Earl Jones delt sin spesielle stemme med en av filmverdenens mest kjente skurkeroller:

Selveste Darth Vader.

Det er det nå slutt på, for i en alder av 91 har Jones bestemt seg for å gå av med pensjon.

Men det er ikke slutt for Darth Vader av den grunn. Jones har nemlig godkjent at stemmen hans kan fortsatt brukes for rollen, men da med stemmeskuespill fra en AI.

AI-en er utviklet av det ukrainske selskapet Respeecher, og i den nylig lanserte TV-serien Obi-Wan Kenobi var det nettopp Respeecher som stod bak stemmen til Darth Vader.

Det kan blant annet Vanity Fair fortelle. Der kan du lese om hvordan ukrainske ansatte tok tilflukt på badet – fordi det var midt i bygget – mens Russland angrep Ukraina 24. februar. Sittende på badet, sammen med kjæledyr og ektefeller, arbeidet de ansatte med Darth Vaders stemme for TV-serien.

I denne videoen kan du se – og høre – alle Darth Vaders replikker i TV-serien:

Her kan du få en demonstrasjon av Respeechers AI-baserte stemmeteknologi: