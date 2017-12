Nå kan du bryne deg på en ny runde med spørsmål: Er du Norges beste sikkerhetsekspert?

På sikkerhetskonferansen Hackcon den 15. februar 2018 skal Norges råeste sikkerhetsekspert kåres.

Første runde i konkurransen er nå over, og initiativtaker Suhail Mushtaq forteller til Digi.no at nivået i år er svært høyt – og at scoren er mye høyere enn i fjor.

– Responsen har vært meget bra og over all forventing – det er pr søndag 17. desember 655 deltagere på del 1 av konkurransen. Det som er forskjell mellom denne og forrige gang er at det kompetansenivået på deltagerne er langt høyre nå enn forrige gang. For eksempel ligger nå 221 personer helt i toppen, og det skiller bare 3 rette svar mellom personene! Så dette blir spennende!

Her kan du bryne deg på del 2 av konkurransen »

Konkurransen er åpen for alle via internett, og består av tre konkurranser med 25 spørsmål – altså totalt 75 spørsmål. Vanskelighetsgraden vil øke i hver konkurranse, og vinneren vil motta 20.000 kroner i premie. I tillegg vil vinneren kunne smykke seg med tittelen «Master of Cyber Security». Alle deltakere som får 90 % måloppnåelse eller mer vil også få et diplom som bevis på at du har høy kunnskap innenfor kybersikkerhet.

Det er den ideelle arrangøren av sikkerhetskonferansen som arrangerer konkurransen, i samarbeid med oss i digi.no, samt Evry og Norsis.

Gjennom denne konkurransen ønsker vi i digi.no, sammen med arrangøren og de øvrige samarbeidspartnerne å gi en anerkjennelse til alle i private og offentlige virksomheter som brenner for sikkerhet, og som presterer på et høyt nivå på dette viktige feltet.

De 75 spørsmålene du må svare på er delt inn i fem ulike temaer:

1. Generell sikkerhet – tester allmennkunnskapene og samfunnsperspektivet

2. Informasjonssikkerhet - sikkerhet på teknisk nivå

3. Personellsikkerhet - sikkerhet på menneskelig nivå

4. Fysisk sikkerhet - sikkerhet på fysisk nivå

5. Administrativ sikkerhet – sikkerhet på strategisk nivå (styring, standarder, jus etc)

Er du klar for å prøve deg? Delta i konkurransen her »

For å få tittelen «Master of Cyber Security 2018» må du delta på alle tre delkonkurransene. Delkonkurransene har ulik vanskelighetsgrad. Delkonkurransene åpner på visse tidspunkter. Du kan når som helst starte en delkonkurranse (så lenge den er åpen) i serien og i den rekkefølgen du vil, men alle delkonkurransene må være gjennomført senest 10. februar 2018, kl 23.00. Du vil få e-post når neste delkonkurranse i rekken åpner.