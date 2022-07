Nå er Google-appene blitt nettbrettvennlige

På Google IO tidligere i år lovet Google å optimalisere 20 av sine applikasjoner til nettbrett, nå har selskapet startet å rulle ut nye applikasjoner som er tilpasset større skjermer og nettbrett, det skriver Engadget.

Det er Workspace applikasjonene som i førsteomgang har fått ny funksjonalitet. Googe Drive, Docs, Sheets, Slides og Keep utnytter nå nettbrett bedre enn tidligere. Ny funksjonalitet er lagt inn som gjør at du enkelt kan legge vinduer ved siden av hverandre, og du kan nå dra tekst eller bilder rett fra Chrome og inn i et dokument i docs.

Det er ikke bare å dra ting ut av Chrome og over i Docs eller Sheets. Du kan også sette et vindu med en fil ved siden av Google Drive-appen. Da kan du enkelt dra og slippe en fil over drive. Dette er funksjonalitet som de fleste tar for gitt på datamaskiner som nå blir en naturlig del av neqtbrettopplevelsen. Dra og slipp-muligheten er også lagt inn i notatappen Keep. Drar du noe fra Googel Drive til Keep opprettes det nå automatisk en lenke du kan dele.

9-5-Google har laget videoer av funksjonaliteten som du kan se her.

I tillegg til dra og slipp, er de oppdaterte applikasjonene også bedre tilpasset tastatur. Alle applikasjonene støtter nå hurtigtaster som latt deg Klippe, kopiere, lime, og angre i Workspace-appene.