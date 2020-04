Nå er Microsofts nye Edge-nettleser mer populær enn Firefox

I midten av januar lanserte Microsoft den ferdige versjonen av sin Edge-nettleser basert på Googles åpen kildekodebaserte Chromium-motor, i stedet for selskapets egenutviklede EdgeHTML-motor.

Nå kan det se ut som om Microsofts strategi har vært vellykket. Ferske nettlesertall fra analyseselskapet Netmarketshare viser nemlig at Microsoft Edge nå for første gang har passert Mozillas Firefox-nettleser i popularitet, og at Edge dermed er verdens nest mest populære nettleser på desktop. Det skriver nettstedet Windows Latest.

Statistikken viser riktignok at Firefox lenge har hatt synkende popularitet, men likevel er det en klar økning i populariteten til Edge fra rundt årsskiftet og frem til nå. Netmarketshare oppdaterer statistikken hver måned, og den 2. april hadde Edge en andel på 7,59 prosent, mens Firefox' andel var på 7,19 prosent.

Chrome nesten ti ganger større

Den nye versjonen av Edge skiller seg ganske mye fra den gamle, og ligner veldig på Chrome. Microsoft har likevel lagt til en god del nye funksjoner, og selskapet har også varslet at det kommer en del nye funksjoner fremover – som blant annet vertikale faner, mulighet for å opprette samlinger av nettsider og diverse innhold, samt en bedre funksjon for å kopiere innhold fra nettsider inn i dokumenter og samtidig beholde formateringen slik det ser ut på nettsiden.

Men selv om Edge ser ut til å ha litt vind i seilene nå, er markedsandelen fortsatt svært beskjeden sammenlignet med Chrome, som har en andel på hele 68,5 prosent.

Tallene over er som nevnt på desktop. Ser vi på mobil, har Chrome en markedsandel på 63,67 prosent, mens Safari kommer på 2. plass med 26,46 prosent. Firefox og Edge er nesten ikke med på mobil, med en markedsandel på henholdsvis 0,58 og 0,02 prosent.

April-tallene: