Nå er vinneren av helgekonkurransen kåret

Amazons smarte taleassistent og høyttaler, Amazon Echo, er ikke tilgjengelig i Norge ennå – men digi.no-redaksjonen har likevel skaffet et produkt for å prøve det ut, og for å sammenligne det med Googles taleassistent.

Her kan du lese vår omtale av Amazon Echo – og hvordan du setter den opp så den fungerer i Norge »

Vi er nå ferdig med å prøve ut Amazon Echo, og lillebror Echo Dot, og to heldige lesere kan nå vinne disse produktene. Én deltaker får Echo, og én får Echo Dot.

Vinneren av konkurransen er nå kåret:

Amazon Echo: Roy Are Mølmann, Sellebakk

Amazon Echo Dot: Dan Hætta, Oslo

Vi gratulerer vinnerne!