Nå fjernstyrer han varmen i Teslaen sin via kalenderen i Outlook

Pål-André Kjøniksen, tidligere løsningsarkitekt og nåværende markedssjef i konsulentselskapet Skill, er ikke ukjent med å utnytte det Teslaen hans gir av digitale integrasjonsmuligheter. Tidligere har digi.no skrevet om hvordan Kjøniksen har stilt bilen sin til rådighet for selskapets utviklere, som den gang utviklet en egen varslingstjeneste for superhelter, hvor elbilen Tesla Model S har en sentral rolle. Morsomt, men kanskje ikke så veldig nyttig.

Nå har Kjøniksen på egenhånd utviklet funksjonalitet som framstår som langt mer nyttig. Han kan nemlig starte oppvarmingen av bilen automatisk ved hjelp av kalenderoppføringer i Outlook. Løsningen fungerer slik at enhver kalenderoppføring som starter på «Tesla:», fører til at oppvarmingen av bilen starter 20 minutter før det angitte tidspunktet. Dette er tiden han antar at det tar å ha varm bil på en kald vinterdag.

Enkelt å justere

– Det finnes også andre løsninger for å tidsinnstille varmen i bilen, for meg fungerer dette fint om morgenen når avreise er forutsigbart, men når jeg kommer til å forlate kontoret på ettermiddagen er det ikke like enkelt å forutsi – da er det perfekt å kunne flytte kalenderoppføringen til avreise etter behov – og Outlook har jeg jo foran meg nesten hele tiden, forteller Kjøniksen til digi.no.

Det er to teknologier som er sentrale i løsningen til Kjøniksen. Det ene er høyst uoffisielt dokumenterte JSON-API-et til Tesla, som selskapets mobilapper benytter.

Det andre er Microsoft Flow. Dette er Microsofts løsning for automatisering av arbeidsflyt på tvers av Microsoft-tjenester. Flow er en del av Office 365. Det finnes også lignende tjenester, som IFTTT og Zapier, som kan brukes uavhengig av Office 365.

Oppsettet i Microsoft Flow er relativt enkelt. Pål-Andre Kjøniksen

Kjøniksen har skrevet et eget blogginnlegg om hvordan han har konfigurert Flow til å sende den nødvendige HTTP-forespørselen til Teslas API. Det er nødvendig å ha både et autorisasjonsbevis og ID-en til bilen. Dette kan hentes ut ved hjelp av enkelte apper, eller via API-et, som beskrevet her.

