Nå hamstres det Funcom-aksjer på Oslo Børs, selv om ekspertene kaller det en «tulleaksje»

Funcom går lysere tider i vente. Det mener den britiske analytikeren Owen Spencer etter at han har sett på salgstallene for det nyeste spillet «Conan Exiles», som ble lansert for litt over tre uker siden. Det skriver DN.

Sterke uker for Funcom

Spence i analyseselskapet Prestigo Research mener selskapet har solgt mellom 460 000 og 500 000 kopier av storsatsingen.

– Vi mener at de første to ukene var veldig sterke for spillet, gitt den brede mediedekningen. Deretter vil salgene ha falt skarpt i den tredje uken, og satt seg på et mer stabilt nivå, skriver Spencer ifølge avisa.

Ifølge Funcom skal de ha solgt 320 000 kopier av spillet den første uken. Dermed tror den britiske analytikeren at spillet skal ha generert over syv millioner dollar i rene inntekter for det Oslo-noterte selskapet.

Går i null

Dermed er det også sannsynlig at Funcom allerede har gått i null.

Funcom-direktør Trond Arne Aas går lysere tider i møte, mener britisk analytiker. Her avbildet sammen tidligere kulturminister, Trond Giske, i 2008. Foto: NTB Scanpix

Funcom-aksjen har vært omsatt i et forrykende tempo på Oslo børs de siste ukene, og selv om enkelte eksperter mener det er en «tulleaksje» er den britiske analytikeren fortsatt positiv.

Han mener verdien på aksjen skal gå fra 4,14 kroner til 6,44 kroner på lang sikt.

Funcom steg 55,10 prosent i utgangen av januar. Ved lunsjtider 12. februar var det omsatt verdipapirer for 339 millioner kroner i Funcom. Det var dermed den mest omsatte aksjen på Oslo Børs, skriver Finansavisen.

Innsidehandel i 2012

I februar 2016 ble fire Funcom-innsidere tiltalt for ulovlig innsidehandel etter verdipapirhandelloven, skriver DN.

Innsidehandelen skal ha skjedd da selskapet lanserte spillet «The Secret World» i 2012.

Selskapet ble etablert i 1993 av Erik Gløersen, Ian Neil, Andre Backen, Gaute Godager, og Olav Mørkrid.

Fra sine opprinnelige lokaler i en kjeller i Munkedamsveien i Oslo vokste selskapet til å bli en av verdens største uavhengige utviklere og utgivere av videospill, skriver Wikipedia.

Funcom debuterte på Oslo børs i 1995, og har siden hatt sine opp- og nedturer.