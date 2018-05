Nå har SAS-flyene fått mye raskere wifi

Flyselskapet SAS lanserer i dag, 16. mai, en ny og raskere wifi-løsning på alle sine kort- og mellomdistanseflygninger.

Vi i digi.no skrev om løsningen allerede i 2016, og da lovet Eivind Roald i SAS at passasjerene ville få en helt ny opplevelse når de fikk byttet fra den tidligere satellittløsningen fra Panasonic til en mer moderne løsning fra det amerikanske satellittselskapet Viasat (som ikke har noe med den nordiske TV-aktøren å gjøre).

Nå er altså løsningen klar.

– Vi har gjort en stor investering som vil sikre at våre kunder får den beste opplevelsen når de er ute og flyr, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en pressemelding.

Det nye systemet er installert i 28 fly, og innen september skal rundt 40 fly være oppgradert. Innen første kvartal 2020 forventer SAS at de aller fleste flyene skal ha den nye wifi-løsningen.

Ti ganger raskere

Satellittløsningen som benyttes i SAS Wifi skal ifølge Viasat være ti ganger raskere enn tradisjonell wifi for fly.

Og mens den gamle løsningen fra Panasonic hadde rundt 12 megabit per sekund (Mbit/s) fordelt på alle passasjerene, vil den nye Viasat-løsningen gi opptil 12 Mbit/s til hver enkelt passasjer.

Internett-forbindelsen leveres via satellitten Ka-Sat, som kommuniserer med totalt 82 ulike signalpunkter på bakken rundt omkring i Europa. Hver gang en passasjer går inn på en nettside, vil signalet sendes fra flyet til satellitten og videre ned til bakken.

Wifi-løsningen blir imidlertid ikke gratis for passasjerene, med mindre du reiser på SAS Plus eller har et Eurobonus Gull- eller Diamant-medlemsskap. I lanseringsperioden vil også Eurobonus Sølv-medlemmer få gratis tilgang. Øvrige passasjerer må betale 49 kroner per flygning for tilgang.