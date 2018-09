Nå har Telenor full IoT-dekning på 4G

Onsdag åpnet Telenor offisielt selskapets NB-IoT-nett. Med Narrowband Internet of Things-teknologien i selskapets eget 4G-nett, blir Telenor førstemann til å få full NB-IoT-dekning i Norge.

NB-IoT er en strømgjerrig teknologi som lar sensorer sende data over mobilnettet med lang rekkevidde og lavt strømforbruk. Telenor har lenge vært ledende på maskin-til-maskin-kommunikasjon i Skandinavia. Og NB-IoT er et naturlig neste skritt for det som er blitt kalt både M2M og tingenes Internett. Dette åpner muligheten for at millioner av hverdagslige ting som søppelkasser og strømmålere kan kobles til nett over hele landet. Den nye kommunikasjonsteknologien gjør 4G-nettet egnet for tingenes internett.

– Utfordringen med dagens teknologi er at digitale målere ikke har god nok batterilevetid til å kontinuerlig sende informasjon i sanntid over lengre tid. Samtidig er ikke nettet målerne bruker for å sende informasjon godt nok til å nå frem der målerne er plassert. NB-IoT er langt mer strømeffektivt enn vanlig 4G og bruker lavere båndbredde, slik at sensorer og målerne vil ha dekning selv der det er vanskelig å ha en telefonsamtale. Nå kan vannmålere plassert i rør og kummer, eller parkeringssensorer i kjelleren på et parkeringshus, kobles til nett, sier Ove Fredheim, leder av Telenors bedriftsdivisjon i en pressemelding fra selskapet.

Viktig for digitaliseringen

– Denne lanseringen er viktig for digitaliseringen av Norge, og vil gjøre IoT tilgjengelig for alle. Istedenfor å bygge og drifte egne nett for tingenes Internett, kan bedrifter og kommuner nå bruke tiden på å utvikle bedre digitale tjenester. IoT over 4G har overlegent best dekning, er sikrere enn ulisensierte nett og er enkelt å ta i bruk, fortsetter Fredheim.

Telenor og andre teknologiaktører ser for seg Tingenes Internett, det vil si automatisering ved hjelp av sensorer som kommuniserer automatisk via Internett, som en integrert del av nær sagt alle bransjer i fremtiden. Telia-sjef Abraham Foss uttalte senest forrige uke at han ikke tror vi klarer å løse våre fremtidige velferdsoppgaver uten IoT.

Eldreomsorgen, helsevesenet, transport, logistikk, landbruk og smarte byer er bare noen av områdene der utviklingen av sensorbasert teknologi for automatisering av tjenester allerede har kommet langt. Nå har både Telenor og Telia lansert egne plattformer i mobilnettet som skal håndtere datatrafikken som alle disse tingene genererer.

Skal forhindre vannsløsing og pakker på avveie

Blant IOT-partnerne som var til stede på Nordic Edge Expo i Stavanger, der Telenor foretok den offisielle åpningen av sitt NB-IoT-nett, var Posten, landbruksteknologibedriften Agdir, Halden kommune og Westcontrol.

Westcontrol har utviklet en sensor som plasseres på eksisterende vannmålere som gjør det enklere å oppdage lekkasjer og unngå unødig vannforbruk og høye regninger. Halden kommune har gått foran for å få utviklet en digital vannmåler som måler innbyggernes vannforbruk i sanntid, noe som ville vært nyttig å ha under tørkesommeren 2018.

Agdir leverer sensorer som måler for eksempel jordfuktighet og jordtemperatur, som hjelper bøndene til å ta optimale valg for såing og vanning. Posten skal bruke sensorteknologi til å spore sine 22.000 pakkebur i sanntid, slik at pakker ikke kommer på avveie.

– Ved å installere en sensor på jordet får bonden varsler rett på mobilen om han trenger å vanne eller gjødsle. Ved hjelp av IoT over 4G vil sensorene nå få lang batterilevetid og god dekning. Vi gleder oss til å nå kunne teste produktet vårt over hele landet, sier André Skoog Bondevik, daglig leder i Agdir.