Nå kan du få en krokodille i taket. Eller en pingvin på stuegulvet

Hjemmeskolen ble akkurat litt mer spennende: Google har nemlig lansert en tjeneste med 3D-scannede, bevegelige dyr som ved hjelp av en AR-funksjon kan plasseres i dine nære omgivelser, gjengitt i riktig størrelsesforhold.

En alligator på badet eller en krokodille i taket. Velg selv. Foto: Svein-Erik Hole

En løve i stua eller en slange i senga kan definitivt få andre familiemedlemmer til å sperre øynene opp.

Noe av unike med Googles dyrebibliotek, er at du bare trenger en smarttelefon med kamera og en nettleser, for å utnytte funksjonaliteten.

AR-visningen virker både på Android og iPhone, og i en rekke ulike nettlesere.

Neste generasjon søk

Det er en stund siden Google først annonserte at de ønsket å utvide tilbudet i søkemotoren med AR-modeller som gir brukene en 3D-fremstilling av objektet.

AR er altså forkortelsen for argumented reality, eller utvidet virkelighet, en teknologi hvor man legger et lag med digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde. Det gjør det mulig å mikse virkelighet og digitale elementer.

Hvis du nå søker et dyrerelatert spørsmål, og dette dyret finnes i basen, kommer 3D-alternativet opp sammen med annen essensiell informasjon. Trykk på 3D-visning, deretter trykker du «AR».

Så neste gang poden spør «hvor høy er en løve?», er det bare å hente en løve inn i stua, ved å følge instruksjonene, som innebærer å flytte telefonen rundt for å la kameraet scanne omgivelsene.

Foreløpig er rundt 30 dyr tilrettelagt på denne måten. De inkluderer: Tiger, fisk, alligator, ponni, fugler, hest, slanger, løve, ulv, hai, skilpadde, bjørn, panda, vaskebjørn, and, pingvin, leopard, geit og blekksprut. Og selvfølgelig: Et utvalg hunder og katter - perfekt for allergikere som vil gi barna et dyr.

Google har tidligere publisert et utvalg dyrelyder, som skal supplere ordinær informasjon ved søk.

Kommersielle muligheter

Google gjør selvsagt ikke dette bare fordi det er gøy.

AR er også tiltenkt en sentral funksjon i fremtidig nettshopping:

Med samme funksjonalitet på fysiske varer, kan man se hvordan de tar seg ut hjemme hos deg. Kanskje slipper du snart å dra på IKEA. (PS: IKEA har også en egen AR-app).