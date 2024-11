Nå kan du høre artiklene våre med Heidis stemme

Denne uken har noen av artiklene våre fått en ny knapp helt øverst i saken: «Lytt til artikkelen». Trykk på den, og du kan høre hele teksten lest opp av en naturtro stemme skapt med kunstig intelligens.

Stemmen er basert på vår journalist Heidi Caroline Sævold, og utviklet med den KI-baserte tjenesten Elevenlabs. Basert på flere timers taleopptak kan vi nå la artiklene våre bli lest opp automatisk med hennes stemme.

Det betyr at Heidi selv ikke har lest de faktiske ordene du hører, alt er basert på tidligere stemmeprøver. Noen ord kan iblant komme feil ut, spesielt tall og forkortelser. Det er ikke perfekt. Men teknologien er såpass bra at vi velger å ta den i bruk nå.

Lytt til nyhetene

Poenget med lydversjonene er at du skal kunne få tilgang til journalistikken vår på nye måter. Kanskje liker du bedre å lytte til nyhetene enn å lese dem, eller liker å høre på nyheter mens du gjør husarbeid eller er på vei til jobb? Med lytteknappen får du flere muligheter.

Over de neste dagene kan du lytte til stadig flere av artiklene våre, mens vi henter inn erfaringer og justerer der vi kan.

Denne teknologien gir store muligheter for videre utvikling. Vi kan for eksempel lage oppsummering av nyhetene, eget innhold for sosiale medier eller personaliserte spillelister. Vi vil utforske ulike løsninger i tiden framover, så vil lærdommene underveis bestemme hva som blir værende.

Selv om lyden lages med kunstig intelligens, er selve teksten som leses opp alltid godkjent av våre journalister. Vi har strenge etiske regler for hvordan vi bruker kunstig intelligens i journalistikken, både gjennom presseetikken og våre egne retningslinjer.

Vår egen stemme

Det er flere grunner til at vi bruker stemmen til en av våre journalister, og ikke en mer generisk stemme. Med Heidis stemme får vi et særeget og behagelig preg, og for både Heidi og oss andre i redaksjonen gir det nyttig erfaring å være såpass tett på utviklingen og sluttproduktet.

En annen grunn er at teknologien ikke er godt nok tilpasset norske forhold ennå, slik at egne stemmer akkurat nå er den beste løsningen rent teknologisk. Dette vil antakelig fort forandre seg.

Samtidig er det svært viktig for oss å være tydelig på at dette er en KI-generert stemme, og ikke Heidi selv som leser opp artiklene. Det er klart merket i avspilleren. Videre har vi satt klare rammer for hvordan denne stemmen kan brukes, slik at den for eksempel ikke vil forekomme på annonser og kommersielt innhold.

Senere kan det bli aktuelt med helt syntetiske stemmer, fordi det i framtiden vil bli lettere og mer fleksibelt. Det skal aldri være tvil om hva du hører på.