Nå kan du søke i «det offentlige Norges felles hukommelse»

OSLO RÅDHUS (digi.no): Etter to års arbeid lanserte Oslo kommune og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i dag en felles innsynsløsning.

eInnsyn er navnet på den nye nettportalen som lar innbyggere, journalister og andre interesserte bestille dokumenter og brev som forvaltningen har sendt eller mottatt.

– Det skal bli enklere å kikke offentligheten i korta. Dette gir ikke bare innsyn, men også innsikt i offentlige beslutningsprosesser. Det er viktig for demokratiet, sikrer likebehandling og fremmer åpenhet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han markerte i dag åpningen på høytidelig vis sammen med Difi-direktør Steffen Sutorius og statssekretær Paul Chaffey (H) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Hele det offentlige Norges felles hukommelse»

Ved oppstart er 121 statlige virksomheter og noe under halvparten av Oslo kommunes 50 virksomheter inkludert.

Og gjennom samarbeid med KS er grunnlaget lagt for at flere kommuner skal hekte seg på i fortsettelsen.

– På sikt skal alle offentlige virksomheter i Norge være med i løsningen. Ja, alle skal med, sier byrådsleder Johansen med henvisning til eget partis slagord.

Han pekte på potensielt store gevinster for både innbyggere, det offentlige og mange i privat sektor.

– Dette er søk i hele det offentlige Norges felles hukommelse, mente byrådslederen.

Helt ferdig er løsningen ikke. Per i dag må brukerne velge søk i enten stat eller kommune, men dette skal snart forbedres slik at ett søk skal omfatte begge sektorene.

– Om cirka en måned smelter eInnsyn kommune og eInnsyn stat helt sammen, sier Johansen.

Mulighet for hele dokumenter

Åpenhet er et av de viktigste prinsippene vi har i forvaltningen, sier statssekretær Paul Chaffey. Han trakk linjene tilbake til offentlighetsloven fra 1970 og fram til lanseringen av dagens elektroniske tjeneste eInnsyn, som erstatter OEP. Foto: Marius Jørgenrud

Løsningen erstatter oep.no (offentlig elektronisk postjournal).

Difi oppgir at det i fjor ble fremmet 300.000 innsynskrav og foretatt 7,5 millioner søk i den gamle løsningen. I hele 2017 ble det publisert 4,6 journalposter i den tjenesten.

Den store forskjellen er at eInnsyn omfatter journalførte dokumenter både fra stat og kommune. Dessuten er det for første gang lagt til rette for at statlige virksomheter kan publisere hele fulltekst-indekserte dokumenter, ikke bare overskrifter og enkelte metadata som tidligere.

– Jeg vet at noen hadde håpet at dokumentene lå publisert i fulltekst allerede nå, men det er altså opp til den enkelte virksomhet, sier statssekretær Paul Chaffey.

Han pekte på at løsningen skal bidra til åpenhet gjennom bedre tilgang til åpne dokumenter, samt at eInnsyn kan fjerne tidstyver ved at virksomhetene bruker mindre tid på å behandle innsynsbegjæringer.

– Verdens mest åpne innsynsløsning

Det er en stor dag, sa Difi-sjef Steffen Sutorius mandag.

Han pekte på at det mest overraskende med prosjektet kanskje er at det er gjennomført med lite støy. Desto hyggeligere å fortelle om oppsidene, mente han.

– For å sette fart på digitaliseringen må vi tenke mer som et konsern. Det betyr mer samarbeid mellom stat og kommune. Dette prosjektet viser også samarbeid mellom by og land (Difi har kontorer også på Leikanger, – journ.anm.) og på tvers av politiske partier. Resultatet av arbeidet er at vi har fått verdens mest åpne innsynsløsning og kanskje derfor også verdens mest åpne offentlige sektor, sier Sutorius.

Litt forsinket, men 3 mill. under budsjett

Digi.no har fulgt det spesielle prosjektet, som er temmelig unikt ved at stat og kommune har laget et nytt IT-system i fellesskap. Rene eventyret, fortalte partene på sensommeren 2016.

Tjenesten skulle vært satt i produksjon fra årsskiftet, men ble noe forsinket fordi offentlige virksomheter har brukt mer tid enn ventet på å koble til sine fagsystemer.

Prosjektet er gjennomført som et spleiselag mellom Oslo kommune og Difi. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, men den totale kostnaden havner på 53 millioner kroner eller cirka 3 millioner kroner under budsjett.