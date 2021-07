Nå kan en AI fullføre koden din

Microsofts milliardinvestering i Open AI viser sine første resultater med en kunstig intelligens utviklet av Github og Open AI. Den kunstige intelligensen heter Copilot og er et kodeverktøy som bruker AI til å fullføre kode, skriver The Verge.

Copilot er riktignok ikke den første kunstige intelligensen som hjelper til med å kode. Fra før av finnes allerede tjenesten Kite.

Tolker tidligere kode

Copilot leser det du koder og følger med på funksjoner du har laget tidligere. Basert på dette genererer den kodeforslag som også inkluderer unike funksjoner fra tidligere i koden. Github skriver på sine egne nettsider at de er mer enn autoutfylling. Copilot ser på konteksten og ikke bare gjetter blindt om hva det er vanligst å skrive i neste runde.

Den andre programmereren i rommet

Den kunstige intelligensen er laget, som navnet tilsier, for å være kopilot til programmereren. Og GitHub ser på Copilot som en videre utvikling av par-programmering – der to programmerere jobber på samme prosjekt for å oppdage hverandres feil. Ideen bak Copilot er at den skal ta over rollen som en av de to programmererne. Copilot er skrevet for å leve direkte i Visual Studio Code-programmet til Microsoft.

Fungerer med flere språk

Github skriver i en bloggpost at Copilot vil fungere med en rekke programmeringsspråk og at Github har jobbet med en mengde datasett for å trene programmet. Forhåndsvisningsversjonen som er ute nå, vil derimot være begrenset til Python, Javascript, Typescript, Ruby og Go.

Kommer med API

Teknologidirektør Greg Brockman i Open AI under TechCrunch Disrupt 2019 Foto: Steve Jennings (Lisensert under CC BY 2.0)

Selve programmet er bygget på en ny algoritme som heter Open AI Codex, som er basert på Open AIs allerede eksisterende språk-AI GTP-3. Den var laget for å kunne gi alternativer som du kunne velge kode fra. Til CNBC forteller teknologidirektør Greg Brockman i Open AI at de ser på det som en etterkommer av GPT-3 og ikke lenger kun en læringshjelp for programmerere.

Til The Verge forteller Open AI at Open Ai Codex etter hvert vil bli tilgjengelig med en API, slik at flere kan benytte seg av teknologien.

Copilot er foreløpig kun i teknisk forhåndsvisning, og man må melde seg på liste for å kunne bli invitert til å teste programmet. Vi vet ennå ikke når versjonen blir klar for åpen nedlastning.