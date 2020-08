Nå kan Google Meet-møter overføres med Chromecast

Google startet i tirsdag denne uken å rulle ut en ny funksjon til selskapets videomøtetjenester, Meet, nemlig støtte for Chromecast. Dette betyr at hver enkelt bruker kan velge å se og eventuelt høre møtet for eksempel med en stor tv, framfor på en mindre PC-skjerm.

I alle fall foreløpig er det kun i webutgaven av Meet at dette fungerer, og kun i nettlesere som støtter Chromecast. Det bør i alle fall fungere i Chromium-baserte nettlesere.

«Castingen» kan startes allerede før man går inn i møtet, men også underveis i møtet. Skjermbilde: Digi.no

Selv om man kan se hele videomøtet på tv-en, så må man selv bruke et kamera og mikrofon som er koblet til PC-en, dersom man selv ønsker å delta i møtet.

Ikke ferdig utrullet

Digi.no har testet Chromecast direkte fra Meet med både en vanlig Gmail-konto og en G Suite-konto. Funksjonen var kun tilgjengelig med den førstnevnte, men sannsynligvis blir det også mulig med G Suite-kontoen om kort tid, da det kan ta noen dager før funksjonen er rulle ut til alle.

Chromium-baserte nettlesere kan fra før overføre både nettleserfaner, hele skrivebordet eller enkeltfiler til Chromecast, så i praksis åpner ikke dette for annet nytt enn en mer direkte tilgang til funksjonen.