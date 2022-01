Nå kan installerte webapper få ansvaret for mailto-lenker

I blant annet Windows, MacOS og flere Linux-baserte operativsystemer kan brukeren tildele både filtyper og protokoller til programvare som støtter nettopp disse. Da kan man dobbeltklikke på for eksempel videofil, og så åpnes den i den foretrukne videoavspillingsprogramvaren som er installert på enheten.

Tilsvarende kan man, for eksempel på en webside, klikke på en lenke for sending av e-post, og så åpnes det automatisk et skjema for ny e-post i brukerens foretrukne e-postklient, for eksempel Outlook. Mottakeradressen er da gjerne allerede fylt ut.

Protokollen som da brukes, heter mailto. Tilsvarende protokoller finnes for en rekke forskjellige bruksområder, men i stor grad har det bare vært mulig å knytte dette til tradisjonelle applikasjoner.

Progressive web-apper

Det har lenge vært mulig å installere webapplikasjoner (PWA – Progressive Web App) i Windows, men støtten for dem i operativsystemene er fortsatt noe begrenset. Men dette er stadig i endring.

Nylig har Microsoft kommet med teknologi som gjør det mulig å gjøre installerte webapplikasjoner til standardapplikasjoner for å ta seg av både forhåndsdefinerte og spesialkonstruerte protokoller, slik at for eksempel et klikk på en mailto-lenke kan føre til at skjemaet for ny e-post åpnes i den ønskede webapplikasjonen – dersom den har støtte for teknologien.

Delt med Chromium-prosjektet

For å få til dette kreves det også at nettleseren som de installerte webappene tross alt kjøres i, har støtte for denne protokolltildelingen. Microsoft innførte slik støtte allerede i nettleseren Edge 96, som kom i fjor. Dette skal gjelde i utgavene for både Windows, MacOS og Linux.

Microsoft har dessuten delt kildekode for denne funksjonaliteten, protocol_handlers, med resten av Chromium-økosystemet. Det vil si at også nettlesere som Brave, Chrome, Opera og Vivaldi nå skal ha innebygget støtte for den samme funksjonaliteten.

Digi.no ser i alle fall at webversjonen av Outlook til en viss grad kan brukes på denne måten i den nyeste versjonen av både Edge og Brave, men det er behov for mer finpuss før alt fungerer helt konsekvent og intuitivt. En enklere demo av konseptet, som også fungerer bedre, finnes her.

En forutsetning for at det hele skal fungere, er at de installerte webappene har et oppdatert manifest som informerer om at de er i stand til å håndtere de angitte protokollene.

Microsoft har på denne siden kommet med informasjon om hvordan progressive webapplikasjoner kan håndtere slike protokoller.