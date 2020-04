Nå kan Windows 10-enheter administreres med Googles G Suite

Etter noen måneder med betatesting, lanserte Google i går offisiell støtte for Windows 10 i Admin-konsollen i G Suite. Dette betyr at administratorer kan innrullere, konfigurere og sikre Windows 10-enheter i G Suite slik de også kan med enheter basert på Android, Chrome OS og IOS, i tillegg til Jamboard-enheter.

Felles innlogging

Nyheten betyr blant annet at brukerne kan bruke sin Google-konto til å logge på Windows 10-enheten. Dette forutsetter at Google Credential Provider for Windows er installert på enheten.

Denne løsningen er først og fremst ment for virksomheter som har valgt Googles bedriftsløsninger framfor Microsoft, men som likevel har Windows-baserte PC-er.

Noen av Windows 10-innstillingene i adminkonsollen i G Suite. Klikk på bildet for å se større versjon. Skjermbilde: Google

Med denne løsningen kan alle G Suite-kunder tilby de ansatte innlogging som gir tilgang til både PC-en, Google-tjenester og andre tjenester som støtter innlogging med Google-kontoen. Innloggingen på PC-en vil være beskyttet mot kapring på samme måte som innlogging på Google-kontoer.

Ikke alt tilbys til alle

Kunder som har G Suite Enterprise, G Suite Enterprise for Education eller Cloud Identity Premium kan bruke den nye løsningen til å sikre at Windows 10-enheter som benytter G Suite er oppdaterte og konfigurert i henhold til virksomhetens retningslinjer.

Løsningen kan også brukes til å fjernslette virksomhetsdata på enhetene, å logge enheten av Google-kontoen dersom den er mistet eller stjålet, eller å rulle ut konfigurasjonsoppdateringer via internett, uten at enheten må være knyttet til virksomhetens lokalnett.