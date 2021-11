Nå kommer de første statlige kuttene i konsulentbruk

Da Støre-regjeringen mandag la frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, ble det klart hvor det lenge varslede kuttet i konsulentbruk først begynner.

Det er foreløpig liten grunn til bekymring i IT-bransjen.

Ingen melkeku

Blant sakene de nye regjeringspartiene gikk til valg på, var nettopp kutt i offentlig sektor sin bruk av konsulenter. – Staten skal ikke være noen melkeku for konsulenthusene, sa Gharahkhani til digi.no, og Rødt vil opprette et statlig IT-konsulenthus til bruk i offentlige IT-prosjekter.

I Hurdalplattformen varslet regjeringen kutt i bruk av IT-konsulenter i offentlig sektor, til bekymring for bransjen.

Tidligere digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mente regjeringen sendte uklare signaler da saken var oppe i Stortingets spørretime. Hun ba regjeringen oppklare, og gi tydeligere signaler til en bransje som lurer på hvorvidt de skal planlegge for fortsatt mange offentlige oppdrag eller ikke.

– Selvfølgelig leier vi inn hjelp når vi trenger det, men på sikt skal vi få ned kostnadene til ekstern konsulentbruk, sa Vedum da, og trakk frem at det viktigste for regjeringen var å få redusert konsulentbruken til organisasjonsutvikling og kommunikasjon.

Til tross for at kutt i bruk av IT-konsulenter har blitt varslet i både valgkamp og regjeringsplattform, er det i første omgang kommunikasjons-konsulentene som skal kuttes.

Kutter i kommunikasjons-konsulenter

Staten bruker konsulenter i mange sammenhenger. Størst er utgiften til konsulenter i forbindelse med digitaliseringsprosjekter og bygge- og infrastrukturprosjekter. Til sammen brukte staten 5,3 milliarder kroner på konsulenter til digitaliseringsprosjekter i 2020.

Kutt i disse postene får imidlertid vente. Nå er det virksomhetene som har brukt mest på konsulenter til organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning som får kuttene.

Jobber frem nye retningslinjer

Regjeringen varsler likevel videre kutt. Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet er bare et første skritt i retning av å nå målene i Hurdalsplattformen, skriver regjeringen.

– Det videre arbeidet med å begrense statlige virksomheters kjøp av konsulenttjenester ses i sammenheng med det pågående arbeidet med sentrale retningslinjer for konsulentkjøp og arbeidet med å erstatte ABE-reformen med målrettede prosesser og effektivitetsmål, skriver regjeringen i tilleggsproposisjonen.

Regjeringen vil arbeide videre med rammer for statlige virksomheters kjøp av konsulenttjenester, og legger opp til å komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. Nå jobber Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på oppdrag fra regjeringen med nye retningslinjer for konsulentkjøp. Til det er på plass er styringssignalet fra regjeringen å "være bevisste".

– Virksomhetsledere må være bevisste på når det er hensiktsmessig å kjøpe konsulenttjenester fremfor å bygge opp kompetanse i egen organisasjon, skriver regjeringen i tilleggsproposisjonen.