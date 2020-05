Nå kommer enklere og passordfri pålogging for norsk helsepersonell

Passord på avveie er årsaken til 80 prosent av tilfellene der data kommer på avveie, og en av årsakene kan være at opptil 51 prosent av passordene blir brukt til innlogging for mer enn én tjeneste, ifølge tall Buypass la frem under et webinar på onsdag. Nå går det imidlertid mot en passordfri hverdag for mange i Norge – blant annet i helsesektoren.