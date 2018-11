Nå lager Microsoft Linux-utgaver av Sysinternals-verktøyene

Microsoft kom nylig med en Linux-utgave av ProcDump-verktøyet fra den klassiske Sysinternals-samlingen med systemverktøy for Windows. Dette er et verktøy som først og fremst er ment for å se etter store topper i CPU-bruken under kjøringen av applikasjoner. I slike tilfeller genererer verktøyet såkalte crash dumps når disse toppene oppstår, noe systemadministratorer og utviklere kan bruke til å avgjøre hva som er årsaken til at CPU-bruken økte så veldig.

Svært populær

Sysinternals var i sin tid noe av den mest lovpriste programvaren man kunne få til Windows. Det dreier seg om en samling med verktøy som gjøre det relativt enkelt å administrere, overvåke og feilsøke Windows-baserte systemer. Bak verktøyene sto i første rekke Mark Russinovich, som i dag er teknologidirektør for Microsoft Azure.

Russinovich etablerte Sysinternals-nettstedet i 1996 og utvidet det med stadig nye verktøy. Microsoft kjøpte Sysinternals i 2006 og ansatte samtidig Russinovich som en teknisk ressurs

Sysinternals kom på et tidspunkt da Windows i betydelig mindre grad enn i dag hadde slike verktøy innebygd. I hvilken grad det er det samme behovet for dagens Linux-distribusjoner, kan nok diskuteres.

Prosessmonitor

Foreløpig er det bare ProcDump som er utgitt, men det er allerede bekreftet at Microsoft nå er i ferd med å lage en Linux-versjon av Procmon (Process Monitor). Windows-utgaven av dette verktøy kombinerer de klassiske Sysinternals-verktøyene Filemon og Regmon, som i sanntid viser endringer i henholdsvis filsystemet og Windows-registeret, sammen med prosess- og trådaktiviteten. Nøyaktig hva Linux-versjonen vil tilby, er foreløpig ikke kjent.

Windows-utgaven av Process Monitor fra Sysinternals viser all aktivitet prosessene gjør i filsystemet og registeret. Skjermbilde: digi.no

Hvorvidt Microsoft har konkrete planer for ytterligere Linux-kloner av Sysinternals-verktøyene, er uklart. Men i Twitter-tråden nedenfor avvises det på ingen måte at det vil komme flere. Tvert imot ønsker Microsoft-representantene å få vite hvilke av verktøyene som er mest interessante for brukerne.