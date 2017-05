Nå lages Windows med programvare skapt av Linus Torvalds

Microsoft kunngjorde denne i uken at selskapet har fullført store deler av flyttingen av Windows-kodebasen og -utviklerne fra Source Depot til det åpen kildekode-baserte versjonskontrollsystemet Git, som opprinnelig ble utviklet av Linux-skaperen selv, Linus Torvalds.

Dette skriver selskapet i et blogginnlegg.

Det dreier seg om et digert prosjekt, og ifølge Microsoft utgjør Windows-koden nå verdens største Git-repositorium. Det er så stort at selskapet så seg nødt til å lage et eget, virtuelt filsystem – Git Virtual File System (GVFS) – for å få det til å skalere. Flere detaljer om utviklingen av GVFS finnes her.

30 minutter eller mer

Uten GVFS kunne mange av Git-kommandoene i Git-repositoriet for Windows ta mer enn 30 minutter å utføre. Det er lenge å vente for å sjekke inn eller ut kode. Nå tar de fleste mindre enn 20 sekunder å utføre.

Windows-kildekoden er temmelig diger. Det dreier seg om 3,5 millioner filer som til sammen fyllet 300 gigabyte i repositoriet. Hos Microsoft er det omtrent 4000 utviklere over hele verden som jobber med denne kildekode, og daglig lages det 1760 bygg på tvers av 440 ulike grener. Dette kommer i tillegg til tusenvis av «pull request validation builds».

Temmelig problemfritt

De fleste av utviklerne har blitt flyttet over i løpet av en periode på tre måneder, men det største spranget ble gjort i mars da omtrent 2200 jobbet med Source Depot til de gikk for dagen en fredag ettermiddag, og kunne ta i bruk Git da de kom på jobb mandagen etter.

Forfatteren av blogginnlegget, Brian Harry, skriver at selv om overgangen ikke skjedde uten noen problemer, så ha det gått overraskende glatt. Det meste som ikke var problemfritt, ble løst i løpet av et par dager.

