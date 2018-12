Nå lar Microsoft deg kjøre en helt egen Sandbox rett ut av boksen på OSet

Microsoft har bygd en egen sandkasse-funksjon for Windows. Den skal sørge for et sikkert kjøremiljø for alle filer.

Hvor mange ganger har du lastet ned en kjørbar fil, men har vært redd for å starte den? Eller har du kanskje hatt behov for en ren installasjon av Windows, men ikke hatt tid til å sette opp en virtuell maskin? spør prosjektleder Hari Pulapaka på Microsofts Techcommunity-sider.

Pro og enterprise

– Hos Microsoft opplever vi disse situasjonene daglig. Derfor utviklet vi Windows Sandbox. Et isolert, midlertidig skrivebordsmiljø der du kan kjøre programvare uten å være redd for at det vil påvirke maskinen din.

Funksjonaliteten er nå en helintegrert del av Windows 10 Pro- og Enterprise-versjoner fra og med versjon 18305. Sandkassen skal oppføre seg som en ny installasjon av operativsystemet når brukeren aktiverer funksjonaliteten.

Når sandkassen termineres sletter den alt som er opprettet. Funksjonaliteten oppretter en egen kennel som kjører helt uavhengig av mormaskinen.

100 megabyte

Microsoft-sandkassen bygger på Windows egen kontainer-teknologi, og krever fire gigabyte med ram, to CPU kjerner og en gigabyte med fri lagringsplass.

Når det virtuelle operativsystemet er lastet inn skal det ikke bruke mer en 100 megabyte med diskplass.

– Størsteparten av filene er linker. Det er også derfor det krever så liten plass. Når det virtuelle operativsystemet ikke er i bruk, komprimerer vi det til en pakke som bare tar 25 megabyte, skriver prosjektleder Pulapaka.

For å aktivere Windows Sanbox må du sitte på en Pro- eller Enterprise-lisens. Funksjonaliteten aktiveres via Windows Funskjonalitet. Foto: Microsoft

Den nye sandkassefunksjonaliteten skal også være svært effektivt når det kommer til strømforbruket.

Opplever du bugs?

Dette er ifølge Microsoft svært viktig for at sandkassen skal være optimal for bruk på bærbare datamaskiner.

IT-giganten innrømmer at den nye Windows-funksjonaliteten foreløpig ikke er helt stabil.

– Som med all ny teknologi finnes det bugs. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger. Om dere kommer over noen, vær så vennlig å gi oss beskjed, skriver prosjektleder Pulapaka på Microsofts Techcommunity-sider.

– Vi gleder oss til at dere tar i bruk denne funksjonaliteten, og setter pris på alle tilbakemeldinger.