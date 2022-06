Zoom, som eksploderte i bruk under pandemien, informerer om at de fra august ikke lenger vil støtte applikasjonen for Chrome OS, skriver Android Headlines.

I stedet for å bruke Zooms app som er utviklet for Chrome OS, ber selskapet om at brukere skal bruke Zoom PWA. Det er Zooms progressive webapplikasjon. Zoom PWA ble lansert i juni 2021 og har vært prislappen for Zoom på Chrome siden den ble lansert.

Zoom-appen for Chromebooks har vært en enkel app som kun har latt deg åpne og starte samtaler. Appen som tar over nå, har alle funksjonene du kjenner fra Zooms applikasjoner på andre plattformer. PWA-appen har blant annet støtte for enkle funksjoner som uklar bakgrunn og mer velkjent brukergrensesnitt. Appen ligger tilgjengelig på Play Store, og systemadministratorer har mulighet til å oppgradere alle brukere av den gamle appen til Zoom PWA.

Nedleggelsen av appen kommer ikke som noe stor overraskelse. Google annonserte i 2020 at Chrome-applikasjoner skulle fases ut og at apper skrevet kun for operativsystemet ville bli skjult fra Chrome Web Store i juni 2022.

I praksis vil ikke brukere av Chromebooks merke noe stor forskjell fra appen som er skrevet spesifikt for operativsystemet.