Nå må kommunene søke om gratis wifi

Norske kommuner kan tirsdag 15. mai søke om støtte til gratis wifi-soner gjennom EU-ordningen Wifi4EU. Støtteordningen er en del av EUs strategi for et digitalt indre marked, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter og legger til rette utlysninger for ordningen i Norge.

Det begynner å haste for kommuner som ikke har registrert seg ennå, for det er en del formelle krav som må være oppfylt før man kaster seg over send-knappene på tirsdag klokken 13.00.

Først til mølla

Ifølge en pressemelding fra Nkom vil søknadsportalen til Wifi4EU åpne for innsending av søknader 15. mai kl. 13.00. Det er hittil over 100 norske kommuner som har registrert seg i søknadsportalen, og fra 15. mai kan disse sende sine søknader til behandling. Tildeling vil skje ut fra tidspunkt for mottatt søknad etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Kommunen må oppfylle enkelte kriterier for å kunne søke. De kan man lese mer om hos Nkom.

Mer penger kommer

EU legger opp til flere utlysninger fram mot 2020, med om lag en utlysning per halvår. Ved tildelinger til den enkelte kommune, utstedes det et bevis på at man har fått bevilgning på inntil 15.000 euro, for tiden 143.000 kroner.

Denne bevilgningen er gyldig i halvannet år. Kommuner som søker og ikke får tildelt bevilgningsbevis, vil kunne prøve igjen ved påfølgende utlysninger.

Prosessen er delt inn i to trinn:

Først må man registrere seg for å fortelle at man ønsker å be om midler. Så må man være lynrask den dagen selve utlysningen kommer.

I første omgang får Norge støtte for 15 millioner kroner gjennom ordningen. Det betyr at rundt 75 av de 100 kommunene som allerede har registrert seg vil kunne få støtte til å etablere fri wifi i kommunen.

Wifi-sonene som får støtte trenger litt mer kompetanse enn å sette strøm på en wifi-ruter og lage et nettverksnavn. Ett av kravene er at autentisering av brukerne skjer mot EUs radius-servere i skyen. Det betyr for øvrig at de som har logget seg på i en slik Wifi4EU-sone kan knytte seg til alle steder i EU/EØS-området der slike dukker opp på mobilen, nettbrettet eller hva man nå knytter seg til Internett med.

Flere får tilgang til digitale tjenester

I en pressemelding fra 10. januar sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at han tror ordningen vil bidra positivt til innbyggernes mulighet for tilgang til Internett mange steder.

– I kombinasjon med den etablerte støtteordningen for bredbånd, vil den nye EU-ordningen også legge til rette for tilgang til digitale tjenester i områder hvor det ikke er tilfredsstillende nettilgang, sier han.