Nå nekter Nvidia deg å bruke vanlige, rimelige, skjermkort i serverparker

Trodde du at du kunne bruke vanlige Geforce- og Titan-kort til det du måtte ønske? Da må du tro igjen. I alle fall ikke med Nvidias tillatelse.

Over nyttår har det nemlig blitt lisensstridig å bruke Nvidias populære skjermkort i datasentre. Det kommer frem i en lisensendring selskapet nylig har lagt ut for kortenes drivere.

Her er følgende tekst lagt til: “No Datacenter Deployment. The SOFTWARE is not licensed for datacenter deployment, except that blockchain processing in a datacenter is permitted".

Det er altså lagt til et unntak for blockchain-prosessering, som blant annet omfatter utvinning av Bitcoin.

– Geforce og Titan-grafikkjerner er ikke designet for bruk i datasentre med mange rack med komplekse krav til oppetid, maskinvare, programvare og temperatur. Vi oppdaterte lisensen for å få folk til å slutte å bruke produktene i krevende storskala-operasjoner, sier en talsperson for selskapet til britiske The Register.

– Sjokkerende

Endringen har blant annet vekket reaksjoner i miljøer som arbeider med maskinlæring. Nvidias Tesla T100-serie er skreddersydd til dette formålet, og danker ut Geforce- og Titan-kortene i ytelse.

Men de koster mye - rundt 80.000 kroner. Mange har ikke bruk for ytelsen disse kortene tilbyr.

- Måten de plutselig setter begrensninger på bruken av kortene er sjokkerende. De fleste ville være fornøyd med å skrive at garantien kan ryke dersom man bruker kortene i servere. Forskere risikerer søksmål mot seg med formuleringen som står nå, sier en anonym forsker til det britiske IT-nettstedet The Register.