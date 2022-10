En ny søkemotor skal gjøre det enklere å finne fram i dokumenter fra departementer og statlige virksomheter. Den har fått navnet Kudos og ble åpnet mandag.

De store søkemotorene er ikke tilpasset forvaltningens krav til søkeresultater, mener Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), som har samarbeidet med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Nasjonalbiblioteket (NB) om Kudos.

Kudos står for «kunnskapsdokumenter i offentlig sektor» og har samlet over 18.000 dokumenter på ett sted.

– Effektiv bruk av fellesskapets midler forutsetter at beslutninger tas på et godt grunnlag. Derfor er det viktig at forvaltningen har lett tilgang på kvalitetssikret og oppdatert kunnskap, sier DFØ-direktør Hilde Singsaas.

– Staten bruker store beløp på å kjøpe inn, produsere og lagre kunnskap for ulike formål, men mye av denne kunnskapen er vanskelig å finne. Vi håper at Kudos kan gjøre noe med dette, fortsetter hun.

Eksempler på dokumenter i Kudos er evalueringer, utredninger, strategier og årsrapporter. Kudos-samarbeidet vil også gjøre selve innleveringen av dokumenter enklere for brukerne, ifølge DFØ.